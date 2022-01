Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono tornati amici: pace fatta

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono tornati amici dopo un periodo di gelo. La loro amicizia era sbocciata nel corso della quinta edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip. Dopo pochi mesi dalla fine del GF Vip 5, la loro amicizia aveva subìto una brusca e inaspettata frenata. I motivi non erano stati mai svelati da nessuno dei due.

Sulla questione era intervenuta anche la mamma di Francesco Oppini, la celebre opinionista e personaggio tv Alba Parietti: “Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire sé stessi. Significa fallire come esseri umani. Le parole feriscono per come le usi, nel contesto in cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato. Possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare sé stessi, è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta. Cioè il sostegno reciproco”.

Ora pare che sia tornato il sereno tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. In una storia su Instagram il commentatore e opinionista sportivo ha dimostrato di voler mettere una pietra sopra il passato e di ricominciare da zero con il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Ha condiviso sui social un quadro che raffigura i due ex concorrenti del GF Vip abbracciati mentre tengono un calice di vino tra le mani. L’opera, che era stata regalata alla coppia da alcuni fan, finora era stata tenuta in uno studio, ma ora il figlio di Alba Parietti le darà una nuova sistemazione, come scrive in una breve didascalia: «Ho deciso, da gennaio sarà a casa mia. #Autoregali».

Pace fatta? Sembrerebbe proprio di sì!