Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani innamorati: “Impariamo a stare uno accanto all’altro”

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono felicemente e follemente innamorati. Le critiche degli hater e degli omofobi non scalfiscono minimamente il loro amore. Sono giovani, belli, famosi e amati dal grande pubblico. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e opinionista fisso dell’Isola dei famosi 2021 è stato in Puglia con il suo fidanzato, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, per il Battiti Live. Tommaso Zorzi ha dichiarato a Maurizio Costanzo di essere fidanzato.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani – Foto: Instagram

Ai microfoni di Radio 101 nel corso del programma Facciamo finta che… condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, l’influencer Tommaso Zorzi ha parlato della sua nuova love story. Il vincitore del GF Vip 5 ha rivelato che il contatto tra i due è nato attraverso un messaggio diretto su Instagram, in particolar modo quando Zorzi ha visto Stanzani l’ex allievo di Maria De Filippi in TV ad Amici e gli ha scritto. Quella è stata la prima pietra di un rapporto di amicizia che è sfociato in qualcosa di più passionale, forte e intimo. Ora i due sono ufficialmente fidanzati.

Entrambi hanno parlato del loro amore anche nel baskstage di Battiti Live. Hanno parlato anche del loro futuro insieme. L’ex conduttore del programma tv Il Punto Z ha spiegato: “Impariamo a stare uno accanto all’altro. Dove ci porterà questa cosa non lo sappiamo, però come dice Orietta Berti: Fin che la barca va lasciala andare”.

“Dice cose molto intelligenti, mi piace ascoltarlo” ha confessato l’ex ballerino del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. A proposito delle critiche ricevute, la neo e giovane coppia gay del jet set nazionale ha dichiarato: “Non ce ne importa, non li guardiamo neanche, vogliamo solo good vibes. Noi siamo felici, vogliamo trasmettere la nostra felicità, via le energie negative”.

Auguri ragazzi!