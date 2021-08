Tommaso Zorzi rivela: “Dopo il GF Vip non sono più libero”

Tommaso Zorzi ha rivelato che dopo il trionfo al Grande Fratello Vip 5 non è più libero. Non può più comportarsi come faceva prima della partecipazione al reality. Aumentando follower e popolarità, il vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi ha dovuto smettere di pubblicare alcuni contenuti. Il famoso e popolare influencer ne ha parlato pubblicamente nelle sue storie di Instagram.

Tommaso Zorzi – Foto: Instagram

L’opinionista fisso del reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi, ha dichiarato su Instagram Story: “Chi mi segue da anni ha notato che le cose che dicono nelle Stories sono più politicamente corrette rispetto a prima del ‘Grande Fratello’ e stanno ripubblicando alcuni contenuti che misi prima del mio ingresso nella Casa. Se prima del ‘Grande Fratello’ ero quello che su Instagram parlava apertamente di ca**o, mi ricordo che feci un tutorial su come fotografarselo per farlo sembrare più grande, oggi purtroppo non lo posso più fare”.

Il vincitore del GF Vip 5 ha poi aggiunto: “Non lo posso più fare semplicemente per il fatto che una volta uscito dal ‘Grande Fratello’, avendo acquisito una popolarità maggiore, specialmente i giornali e in generale i mass media ti forzano a rientrare in una categoria che non ti permette più di poter dire e fare quello che vuoi. Per esempio l’altro giorno ho pubblicato una foto seduto sulla tazza del cesso, che ai tempi sarebbe stata acqua fresca, e sono usciti articoli in cui si dice che ho perso la testa perché ho fatto una cosa del genere. Ti obbligano a conformarti ad un certo tipo di comunicazione”.

Per poi concludere: “Non sapete quanto mi dispiace a volte non poter dire o fare quello che per me sarebbe spontaneo, come faccio con i miei amici. Non mi è più concesso. Ogni cosa che dico viene scrutinata pubblicamente, micro-analizzata e spesso travisata”.