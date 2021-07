Tommaso Zorzi rompe l’amicizia con Francesco Oppini: interviene anche Alba Parietti

Tommaso Zorzi ha deciso di rompere l’amicizia con il suo grande amico Francesco Oppini conosciuto all’interno della Casa più spiata e famosa d’Italia, il Grande Fratello Vip 5. Pare che il motivo scatenante sia qualche frase omofoba pronunciata in passato dal figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Il vincitore del GF Vip 5 e opinionista fisso dell’Isola dei famosi 2021, Tommaso Zorzi, non ha voluto affrontare nel dettaglio la questione che sta scatenando diverse reazioni in Rete.

Tommaso Zorzi criticato da Alba Parietti

A prendere posizione contro l’ex gieffino vip Tommaso Zorzi è stata la storica e famosa opinionista tv Alba Parietti. La mamma vip di Francesco Oppini ha osservato: “Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi. Significa fallire come esseri umani. Le parole feriscono per come le usi, nel contesto in cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato. Possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi, è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta. Cioè il sostegno reciproco”.

Francesco Oppini replica agli attacchi

L’ex gieffino vip Francesco Oppini ha deciso di replicare agli attacchi del suo ex amico vip, Tommaso Zorzi: “Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali quelle frasi che, per quanto infelici, sono state ascritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico. Nel frattempo e menomale, sia il nostro linguaggio che la società in cui viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo. Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche posto più recenti (vedi ultimi 5 anni) nei quali prendo apertamente posizione contro ogni forma di discriminazione”.

A quanto pare la pace tra i due ex gieffini vip pare essere davvero lontana…