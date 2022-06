Tour 2022 di Caparezza: le date dei concerti

Tour 2022 di Caparezza al via sabato 25 giugno a Villorba (Tv). Il suo tour prevede 20 live in Italia. Non è stata ancora resa nota la scaletta dei concerti di Caparezza. Saranno sicuramente presenti pezzi classici del suo repertorio e anche brani estratti dal suo ultimo disco, Exuvia. Tra le canzoni, “Fuori dal tunnel”, “La scelta”, “Vieni a ballare in Puglia”, “La scelta”, Vengo dalla luna”, “Abiura di me”. Il concerto inizierà alle 21. Ecco tutte le date dei concerti del famoso rapper, cantautore e produttore discografico pugliese.

Tour 2022 di Caparezza: tutte le date

25 giugno Treviso, Arena della Marca

27 giugno Bologna, Sequoie Music Park

28 giugno Bologna, Sequoie Music Park

01 luglio Lucca, Lucca Summer Festival

02 luglio Padova, Radio Sherwood

04 luglio Collegno (To), Flowers Festival

09 luglio Mantova, Piazza Sordello

11 luglio Milano, Milano Summer Festival – Ippodromo Snai – San Siro

15 luglio Napoli, recupero del 23 maggio Napoli Ex Base NATO

16 luglio Matera, Sonic Park Matera – Cava del Sole

20 luglio Genova, Balena Festival

22 luglio Ferrara, Ferrara Summer Fest

23 luglio Roma, Rock In Roma

29 luglio Catania, Villa Bellini

06 agosto Pescara, Zoo Music Fest – Porto Turistico

07 agosto Fasano (Br), Locus Festival

10 agosto Monte Urano (Fm), Bambù Festival

13 agosto Majano (Ud), Festival di Majano

La discografia di Caparezza

Da solista



1996 – Tengo duro (pubblicato come Mikimix)

1997 – La mia buona stella (pubblicato come Mikimix)

2000 – ?!

2003 – Verità supposte

2006 – Habemus Capa

2008 – Le dimensioni del mio caos

2011 – Il sogno eretico

2014 – Museica

2017 – Prisoner 709

2021 – Exuvia

Con i SunnyColaConnection

2005 – Alla molfettesa manera