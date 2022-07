Tour 2022 di Yann Tiersen in Italia: le date dei concerti. Il tour parte da Milano il 10 luglio al Teatro degli Arcimboldi per proseguire l’11 a Roma in Cavea, Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest, il 12 luglio tocca Martina Franca all’Atrio Ateneo Bruni, per il Piano Lab Festival, il 13 luglio Bologna al Parco Caserme Rosse per Sequoie Music Park e si conclude a Torino al Parco Certosa di Collegno per il Flower Festival. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del concerto di Milano di Yann Tiersen.

11 5 18 2 5 18 è il titolo dell’ultimo album di Yann Tiersen pubblicato il 10 giugno su Mute.

Questa nuova inaspettata uscita di Yann Tiersen a distanza di poco più di un anno da Kerber, è nata dalla sperimentazione in studio prima di un’esibizione al festival di sintetizzatori e modulari di Berlino, il Superbooth, campioni di pianoforte trattati si piegano e si spostano attraverso un’elettronica pulsante ipnotizzante

Tiersen si è ritrovato nel suo Eskal Studiot ad utilizzare campioni di Kerber insieme a tracce di Dust Lane. Ha ricampionato, riprogrammato e ricomposto i brani, creando tracce completamente nuove irriconoscibili dalle loro versioni originali. Laddove Kerber ha adottato un approccio più sfumato e sottile all’elettronica, 11 5 18 2 5 18 porta l’ascoltatore in nuovi spazi sonori e, come possono attestare le recenti esibizioni dal vivo, questi spazi includono la pista da ballo.

Yann Tiersen porterà sul palco entrambi i progetti, per uno spettacolo che si prospetta essere fuori dagli schemi.

I biglietti sono disponibili sui principali circuiti di prevendita.

Tour 2022 di Yann Tiersen in Italia: tutte le date

10 LUGLIO – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

11 LUGLIO – ROMA – CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA / ROMA SUMMER FEST

12 LUGLIO – MARTINA FRANCA (TA) – ATRIO ATENEO BRUNI / PIANO LAB FESTIVAL 2022 IV EDIZIONE

13 LUGLIO – BOLOGNA – PARCO CASERME ROSSE / SEQUOIE MUSIC PARK

14 LUGLIO – TORINO – PARCO CERTOSA COLLEGNO / FLOWERS FESTIVAL