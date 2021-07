Toy Boy di Colapesce e Dimartino feat. Ornella Vanoni: testo e video

Toy Boy di Colapesce e Dimartino feat. Ornella Vanoni è una romantica e ironica bossa nova. Un viaggio d’amore tra le Isole Eolie in cui i due cantautori duettano con Ornella in un irresistibile corteggiamento. Il brano è anche ispirato alle atmosfere di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria, l’album della Vanoni pubblicato nel 1976e- nato dall’unione artistica della cantante milanese con il leggendario poeta brasiliano Vinicius de Moraes e il chitarrista Toquinho, che ha segnato la storia della musica italiana. La traccia è prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo. Ad accompagnare l’uscita della canzone, il video con la regia di Luca Guadagnino. Ecco testo e video della canzone.

Ornella Vanoni, Colapesce e Dimartino – Foto: Facebook

Toy Boy di Colapesce e Dimartino feat. Ornella Vanoni: il testo

Toy Boy di Colapesce e Dimartino feat. Ornella Vanoni: il video

[Intro: Colapesce & Dimartino]Toy boyToy boyToy boyToy boy[Strofa 1: Ornella Vanoni]Andate viaMa come vi è venuto in mente?È tardi, tardi, tardiTardi, tardiPer me sirena tra la gente [Pre-Ritornello 1: Colapesce & Dimartino]Portaci a bere in fondo al mareOrganizziamo un carnevaleFaremo quello che?tu?vuoiSaremo?i tuoi [Ritornello: Colapesce & Dimartino]Toy boy,?toy boyToy boy,?toy boy [Post-Ritornello 1: Ornella Vanoni]Ma quali toyMa quali boyL’amor fou si è spento ormai [Strofa 2: Colapesce & Dimartino, Ornella Vanoni]Resta con noi (Eh sì… resto con voi)C’è un aliscafo che ci aspettaE allora mi preparo in frettaAbbiamo già i biglietti in tascaIo tiro su qualche cosettaNon serve a niente, lascia stare [Pre-Ritornello 2: Colapesce & Dimartino, Ornella Vanoni]Vedrai, vedrai, vedraiFaremo il bagno tutti nudiA Filicudi o ad AlicudiFaremo quello che tu vuoi(Ma non voglio niente io da voi)Saremo i tuoi [Ritornello: Colapesce & Dimartino, Ornella Vanoni]Toy boy (Oh)Toy boy (Ma è una fissa, è una fissa, una malattia)Toy boy, toy boy [Post-Ritornello 2: Ornella Vanoni]Il mio fuoco si è spentoNon è più un argomento (A me dovevano capitare questi due) [Bridge: Ornella Vanoni]Tra una cachaça e una lambadaOgnuno sceglie la sua stradaIo per esempio torno a casaVoi fate quello che volete[Pre-Ritornello 3: Colapesce & Dimartino]Ti prego spegni questa seteSaremo i tuoi [Ritornello: Colapesce & Dimartino, Ornella Vanoni]Toy boy (Ancora, Madonna)Toy boy [Outro: Ornella Vanoni]Ma provate a ritornareQualche cosa magari si può fare.