Trucco rose gold: cos’è, idee per realizzarlo e a chi sta bene

Non troppo rosa e non propriamente oro: l’oro rosa è un colore che illumina il viso e dona un effetto sofisticato a ogni make-up. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul trucco rose gold!

Rosa dorato- foto pixabay.com

Il mondo del make-up offre spunti nuovi per uscire dalla propria comfort zone e sperimentare qualcosa di originale. In realtà non sempre serve osare con tinte fluo o prodotti innovativi.

Il trucco rose gold apre la porta a un make-up luminoso eppure elegante; insomma qualcosa che valorizza il viso ma senza esagerare.

Dai fard e illuminanti viso agli ombretti fino ad arrivare alle labbra, infatti, i prodotti dalla tonalità rose gold hanno conquistato le make-up addicted.

Il trucco rose gold

Il trucco rose gold mette d’accordo le amanti del make-up rosa e tutte coloro che non possono fare a meno di usare l’oro.

Questi cosmetici giocano sul finish metallizzato e si spostano dal rosa più tenue al rosa tendente al caramello per evitare un risultato piatto e sempre uguale.

Il punto di forza di questo colore a metà strada tra il rosa elegante e l’oro rossatro è la versatilità, vale a dire che può impreziosire il make-up di giorno e rende unico il trucco sera.

È possibile optare per un tocco di rose gold per il viso, un ombretto rose gold per gli occhi o un rossetto rose gold per tingere le labbra.

Chi decide di puntare sullo sguardo non può rinunciare all’effetto dello smokey eyes rose gold: illumina e dona profondità allo sguardo. In questo caso vi consigliamo di usare un rossetto nude o malva o un gloss.

Come realizzare lo smokey eyes rose gold? Per un trucco audace si possono usare due ombretti di tonalità oro rosa diversi e ombretti marroni o prugna opachi (sfumati alla perfezione) e incorniciare lo sguardo con eyeliner nero.

Lo smokey eyes può essere anche un trucco leggero e luminoso semplicemente usando un ombretto rose gold dal finish perlato e un ombretto marrone.

Se non si vuole optare per lo smokey eyes allora si può usare il fard dorato sugli zigomi, ombretto rosa appena accennato e lucidalabbra.

Per quanto riguarda il rossetto, invece, si può usare un rossetto metallizzato dalle nuance oro rosa oppure un top coat shimmer da applicare sulle labbra o sul rossetto.

Il colore rosa dorato può essere sfruttato anche sotto forma di illuminante viso, meglio se applicato sul ponte del naso, sugli zigomi e sull’arco di Cupido.

A chi sta bene?

Il make-up rose gold sta bene a tutte, ma si sposa perfettamente con gli occhi marroni o nocciola e verdi e le pelli dal sottotono caldo.