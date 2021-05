Ci sono colori come il turchese che mettono allegria per la loro nuance vivace e la loro carica esplosiva. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’ombretto turchese!

L’ombretto turchese appartiene alla gamma degli azzurri che troppo spesso vengono accantonati a favore di altri tipi di colori, magari meno vivaci e più versatili.

Tuttavia le make-up addicted che desiderano uscire dalla comfort zone non possono sottovalutare il potenziale di un ombretto azzurro come il turchese, soprattutto in primavera e in estate.

L’eccezionalità del turchese sta nella sua composizione: tonalità fredde del blu e tonalità calde del verde (unione del giallo e del blu).

Inoltre la nuance turchese può virare verso lo smeraldo o l’acquamarina a seconda della quantità di pigmenti, regalando un risultato diverso di volta in volta.

A chi sta bene?

A qualcuna sembrerà strano, ma l’ombretto turchese sta bene proprio a tutte grazie all’unione di tonalità calde e tonalità fredde.

Da un lato si sposa perfettamente alla carnagione bianca perché di fatto appartiene alla gamma di colori dell’azzurro mentre dall’altro lato esalta gli incarnati abbronzati e scuri perché contiene il giallo.

Ombretto turchese e colore degli occhi

Il turchese può essere considerato un colore passe-partout davvero eccezionale, pur essendo acceso, vivace e riconoscibile. Ma come usare l’ombretto turchese in base al colore degli occhi?

Occhi azzurri

Ombretto turchese e occhi azzurri. È una combinazione vincente che mette tutti d’accordo, purché la sfumatura dell’ombretto non sia uguale a quella degli occhi.

In questo senso si possono usare ombretti dal sottotono caldo o ombretti dal sottotono freddo, meglio ancora se applicati insieme e sfumati a regola d’arte.

Occhi verdi

Le make-up addicted dagli occhi verdi possono usare il turchese dalle tonalità più fredde in modo da valorizzare l’iride.

Occhi castani

Il turchese esalta la tonalità calda degli occhi castano scuro, creando un effetto più soft o un risultato più strong a seconda delle sfumature di azzurro.

Per quanto riguarda gli occhi nocciola, invece, sarebbe meglio utilizzare una sfumatura turchese più tendente all’acquamarina.

Il consiglio in più …

Se il make-up turchese sembra troppo vivace allora è possibile renderlo più soft semplicemente aggiungendo un tocco di blu (ombretto o matita).

Al contrario se si vuole abbandonare il look total turchese è possibile aggiungere un ombretto oro o marrone sopra il turchese (rigorosamente sfumato).