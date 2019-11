Adrian, salta l’ospitata di Selvaggia Lucarelli: il veto di Mediaset

Adrian senza Selvaggia Lucarelli. Il celebre e amatissimo cantante Adriano Celentano voleva la irriverente e pungente scrittrice, giornalista e giurata di Ballando con le Stelle come ospite nel suo programma tv di Canale 5, ma Mediaset ha posto il veto.

La notizia è stata diffusa dal collega e amico di Selvaggia, Alberto Dandolo. Su Dagospia ha scritto: “Domani sera (oggi, ndr) nello spazio riservato alle chiacchiere con i giornalisti di punta, Adriano Celentano aveva chiesto di avere una tra le sue firme femminili preferite, la giornalista del Fatto Selvaggia Lucarelli“. Per poi aggiungere: “Mediaset però avrebbe chiarito che l’ospite non è gradito dall’azienda e la mannaia della censura è calata sull’ospitata. Come mai? Secondo voci di corridoio il problema sarebbe proprio parte della dirigenza Mediaset, che non avrebbe mandato giù alcuni vecchi articoli della Lucarelli ma anche le sue recenti posizioni a Non è l’arena“.

La scorsa settimana Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli avevano nuovamente affossato Barbara D’Urso e Mediaset sul caso Tony Colombo e Tina Rispoli durante la puntata di Non è l’Arena. Al centro dell’attenzione del programma tv di La7 erano finiti il chiacchieratissimo e trash matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli trasmesso in tv da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e la scottante e importante inchiesta giornalistica di Fanpage.it denominata Camorra Entertainment sui contatti sospetti o palesi del cantante neomelodico e della vedova del boss Gateano Marino (fratello di Gennaro Marino, capo dell’ala militare degli Scissionisti di Secondigliano, oggi detenuto al 41bis) con la camorra.

