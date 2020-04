Adriana Volpe alla conduzione di un programma Mediaset: la critica a Magalli e Zequila

Adriana Volpe tornerà in tv alla conduzione di un programma Mediaset. Anche Paola Perego tornerà alla conduzione di un nuovo programma Rai. Dopo la sua esperienza brillante come concorrente al Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Vero in cui ha parlato di alcuni ex compagni di avventura, tra cui er mutanda Antonio Zequila, e del suo ex collega Giancarlo Magalli.

La moglie dell’imprenditore Roberto Parli ha deciso di mettere un punto definitivo sull’annosa questione con Giancarlo Magalli: “Guardo avanti… il pubblico ha avuto modo di conoscermi per come sono veramente… quelle sono vecchie ruggini che non mi appartengono più. Sto tracciando una nuova importante pagina del mio percorso professionale, solo a quello voglio pensare…”.

L’ex conduttrice del programma di Raidue, I Fatti Vostri, ha stigmatizzato i comportamenti e le dichiarazioni dell’attore campano Antonio Zequila, con cui ha avuto diversi scontri nella Casa del Grande Fratello Vip 4: “Ha cominciato il suo percorso con umiltà… poi ha fatto prevalere l’arroganza, assumendo comportamenti inqualificabili…”.

Che cosa le riserverà il futuro? “Mediaset mi ha fatto sentire subito una di famiglia – ha concluso l’ex gieffina parlando del suo futuro – Vedremo cosa succederà… Quel che è certo è che sono pronta a tornare in pista… sono piena di energie e di voglia di fare…”.