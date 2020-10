Alberto Tarallo ha rotto il muro del silenzio sull’Aresgate, parlando per la prima volta in tv a Non è l’Arena di Massimo Giletti. Le dichiarazioni inquietanti e sconvolgenti di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco rilasciate nella Casa del Grande Fratello Vip 5 hanno scatenato un vero e proprio pandemonio sulla stampa e sul web, tra accuse gravissime e diffide.

Alberto Tarallo e Massimo Giletti – Foto: Twitter

Mediaset non ne ha parlato più, fino a stasera quando il famoso produttore tv e sceneggiatore ha deciso di fornire la sua versione dei fatti a Non è l’Arena. Ora Alberto Tarallo ha voluto dire la sua verità a LA7. Ospiti nel salotto tv di Giletti anche Raffaella Di Caprio, Andrea Marras e Reda Lapaite.

Alberto Tarallo – Foto: Twitter

LE DICHIARAZIONI SHOCK DI MASSIMILIANO MORRA E ADUA DEL VESCO SULLA SETTA

Il re delle fiction tv di Mediaset, Alberto Tarallo, ha esordito parlando della sua vita privata e intima a Non è l’Arena, dal suo coming out in età adolescenziale negli anni Sessante al suo rapporto con la madre fino al suo grande amore per il cinema. “Se sono qui – ha esordito Tarallo – è per difendere anche l’onore del mio compagno Teodosio Losito (attore, sceneggiatore e produttore tv scomparso l’8 gennaio 2019, ndr)”.

Massimo Giletti gli ha domandato: “Perché Massimiliano Morra e Adua Del Vesco ti hanno definito Lucifero?”. Tarallo ha risposto: “Questo tormento di Adua ha origini lontane e profonde… Alla base di tutto c’è però un rancore perché dopo l’Ares non hanno avuto occasioni lavorative, ma anche perché ho i sospetti che qualcuno abbia lavorato dietro… ci sarebbe una vera e propria macchinazione”.

Tarallo ha poi svelato: “La storia di Adua e Massimiliano era finta e studiata a tavolino da me, Enrico Lucherini e dal mio compagno Teodosio Losito…. […] Adua ci ha raccontato che si era lasciata con il suo compagno, poiché era manesco e voleva che diventasse testimone di Geova… è stata Adua a volere fuori Massimiliano dalla gabbia d’oro[…] Io penso che Adua sia manipolata”.

Il suicidio di Teodosio Losito

Tarallo ha stigmatizzato duramente e tra le lacrime le dichiarazioni shock di Massimiliano e Adua sul suicidio di Teodosio Losito, che secondo Del Vesco sarebbe stata istigazione al suicidio: “Questo sistema mi fa schifo… mi fa senso. Massimiliano è stato cacciato da Teodosio Losito per qualcosa di grave su consiglio di Adua, perché quest’ultima l’accusava di cose abbastanza gravi… io so chi ha manipolato Adua su queste accuse gravissime”.