Alberto Tarallo con Raffaella Di Caprio a Non è l’Arena: colpaccio di Massimo Giletti

Alberto Tarallo ha deciso di rompere definitivamente il silenzio sull’Aresgate. Domenica 4 ottobre sarà ospite in tv a Non è l’Arena, programma di La7 condotto da Massimo Giletti. Un vero e proprio colpaccio per il noto conduttore tv, dato che Mediaset e Rai hanno deciso di non affrontare minimamente l’argomento più chiacchierato, discusso e mediatico degli ultimi tempi che è esploso in seguito alle dichiarazioni inquietanti e sconvolgenti rilasciate dagli attori Massimiliano Morra e Adua Del Vesco nella Casa del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. Insieme al celebre produttore tv e cinematografico, sceneggiatore ed ex attore Alberto Tarallo ci sarà anche la famosa e bellissima attrice della fiction di Canale 5, Furore 2, nonché modella Raffaella Di Caprio.

Alberto Tarallo e Massimo Giletti – Foto: Dagospia.com

Massimo Giletti ha colto la palla al balzo poiché, come riportato dal sito di attualità e gossip Dagospia, è riuscito a convincere Alberto Tarallo ad essere suo ospite ed a rispondere per la prima volta a tutte le accuse che gli sono piovute addosso da parte di Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e anche Gabriel Garko, che nel suo coming out al GF Vip ha lasciato intendere qualche costrizione nel suo passato lavorativo.

Secondo alcune indiscrezioni oltre a Raffaella Di Caprio potrebbe essere presente in studio o in collegamento qualche altro ex volto noto dell’Ares Film, casa di produzione fondata da Alberto Tarallo (fallita agli inizi del 2020) che ha sfornato non solo fiction famosissime come “L’Onore e il Rispetto”, ma ha anche lanciato attori di spicco nazionale come Gabriel Garko, Manuela Arcuri ed Eva Grimaldi.