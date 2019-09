Alda D’Eusanio show a Vieni da me tra parolacce, attacchi e bordate a Nina Moric

Alda D’Eusanio si è letteralmente scatenata durante la puntata di ieri di Vieni da me di Caterina Balivo tra parolacce, attacchi e bordate a Nina Moric. L’ex conduttrice di Al posto tuo non si è affatto risparmiata e anche durante l’orario pomeridiano di Raiuno ha regalato parolacce e siparietti trash.

L’irriverente opinionista dell’Isola dei famosi 2019 aveva avuto un acceso scontro con Nina Moric durante una puntata di Cr4: la Repubblica delle donne, il talk-show condotto da Piero Chiambretti, dove la D’Eusanio all’incirca un anno fa attaccò l’ex modella croata, dopo aver appreso che fosse tornata in buoni rapporti con l’ex marito Fabrizio Corona.

“Lei si è offesa – ha così esordito Alda – solo perché le avevo detto ‘quante gocce di valium ti sei presa per essere così calma’ e da lì è partito tutto. La Moric mi disse che ero una vecchia in menopausa. ‘Sapessi quant’è bella la menopausa figlia mia, lo saprai anche tu. Io sono una vecchia simpatica, tu sei una giovane stro***”.

La padrona di casa visibilmente imbarazzata ha replicato: “Siamo in fascia protetta, ci guardano tanti ragazzini”.

La presentatrice e opinionista tv Alda D’Eusanio ha raccontato un episodio di un’ex collega, di cui non ha fatto il nome, che tempo fa l’avrebbe ferita profondamente: “Io scherzando le dissi di non mangiare le caramelle che le avrebbero fatto male e lei mi rispose ‘Io sto bene, lavoro e ho un marito’. In quel periodo io ero appena uscita dal coma, non lavoravo e mio marito era morto”. Caterina Balivo le ha prontamente chiesto se ci fosse rimasta male e la sua risposta ha spiazzato tutti: “Caz** caz** sì”.

Infine quando ha salutato il pubblico Alda D’Eusanio ha esclamato: “Ca*** ca*** sì”. E Caterina Balivo ha asserito: “Mi sa che non la rivedrò presto”.

Redazione-iGossip