Aldo Grasso fa a pezzi il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: esposto del Codacons all’Agcom

Aldo Grasso ha fatto a pezzi il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini in seguito alla chiacchierata e discussa puntata di ieri del reality show di Canale 5. La battutaccia sessista del calciatore del Brescia Mario Balotelli contro la sua ex fidanzata ha scatenato una valanga di polemiche e indignazione in Rete e non solo. Il Codacons ha presentato un esposto all’Agcom affinché sia elevata una sanzione nei confronti di Mediaset.

Aldo Grasso fa a pezzi il GF Vip 5

Il celebre critico televisivo e giornalista Aldo Grasso ha fatto a pezzi il Grande Fratello Vip 5 in un lungo editoriale del Corriere della Sera. “Nel bene o nel male ho cercato di ricostruire il puzzle dell’identità nazionale attraverso i suoi tasselli più assurdi e volgari – ha scritto Grasso -. Leggo persino i dialoghi «immaginari» tra Eugenio Scalfari e il premier Giuseppe Conte trovandoli più esilaranti delle televendite di Wanna Marchi. Nessuna schizzinosità nei confronti di Dago. Mi sono convinto che fare televisione «bassa» sia più difficile che fare televisione «alta». Per la «tv di qualità» basta un assaggio di cultura, qualche libro, ospiti illustri, scrittori, direttori d’orchestra, registi di moda, Carlà Bruni. Mentre per il trash ci vogliono idee – ha aggiunto -, ci vuole coraggio per affrontare gli strali dei perbenisti, ci vuole una buona dose di cinismo. Detto questo, e scusandomi per aver così inopportunamente parlato di me, posso affermare con assoluta certezza che questa edizione del Grande Fratello Vip è «una cag**ta pazzesca» (cit.)”.

Selvaggia Lucarelli contro Balotelli e Signorini

Durissima anche la nota giornalista e opinionista tv Selvaggia Lucarelli. “Non è tanto quel subumano di Mario Balotelli che arriva tra le parolacce e fa una battuta squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa a una sua ex – ha scritto Selvaggia Lucarelli su Facebook -, ma le risatine di sottofondo. E Signorini che ‘Ahhhh hai capito Dayane?’, incapace di dirgli ‘ma che schifezza hai detto?’. Del resto, come in altri show della domenica sera, questi sono i modelli con cui si sta bruciando il cervello a quella parte della popolazione che ci ride su – ha proseguito la giornalista -, assieme a Signorini. E sempre nella stessa rete, in cui forse c’è qualche problema da risolvere. (ah, le scuse richieste dal conduttore dopo aver letto Twitter per poi dirgli ‘entra nella casa’ non valgono)”. Sia Signorini che Balotelli dopo essere stati travolti dalle polemiche e critiche hanno chiesto scusa al pubblico.

Balotelli che fa la battutina squallida da convinto maschio alfa e le risatine in studio, col conduttore divertito. A Canale 5 si va avanti a proporre modelli meravigliosi, vedo. pic.twitter.com/fJMxjnYWak — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 24, 2020

Codacons contro il GF Vip 5 di Signorini: presenta un esposto all’Agcom

Dopo quanto accaduto ieri nel corso del Grande Fratello Vip, il Codacons ha chiesto la chiusura anticipata della trasmissione e presenta un esposto all’Agcom affinché sia elevata una sanzione nei confronti di Mediaset. Al centro della vicenda “le battute sessiste e volgari ai danni della concorrente Dayane Mello da parte del calciatore Mario Balotelli”.

“Stavolta è stato superato ogni limite e non bastano certo le scuse del giocatore per cancellare quanto avvenuto – ha spiegato il presidente Carlo Rienzi -. Trasmissioni come il GF Vip non sono solo estremamente diseducative, ma anche potenzialmente pericolose perché lanciano messaggi sbagliati ai giovani e li inducono a comportamenti sbagliati. Non c’è da meravigliarsi se in Italia crescono gli episodi di bullismo e violenza, specie contro le donne, considerato che la tv generalista diffonde sempre più spesso messaggi violenti, sessisti e volgari”.

Pertanto il Codacons “chiede ai vertici Mediaset di disporre la chiusura immediata del programma, e presenterà lunedì un esposto contro il Gf Vip chiedendo di aprire una istruttoria ed elevare una salata sanzione contro l’azienda”.