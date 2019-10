Alessandro Greco e Massimo Giletti silurano Barbara D’Urso: il duro botta e risposta

Alessandro Greco e Massimo Giletti hanno silurato la conduttrice tv di Mediaset, Barbara D’Urso, in seguito all’ultima e chiacchierata puntata di Live – Non è la D’Urso. Per la verità la presentatrice di Canale 5 è stata affossata anche dal celebre giornalista e critico tv Aldo Grasso per aver invitato diverse volte Adriano Panzironi nelle sue trasmissioni e dalla scrittrice e opinionista tv Selvaggia Lucarelli per il siparietto piccante con Rocco Siffredi in merito al rapporto intimo con una vecchietta.

Ma non è finita qui! L’ultima puntata di Live ha scatenato l’ira del cantante Banjamin Mascolo per il servizio sul poliamore, a tal punto che su Instagram Story ha scritto: “Trash televisivo del ca**o“. In poche parole Barbarella è stata “bombardata” da destra e da sinistra per quest’ultima puntata di Live, che non ha di certo brillato negli ascolti tv e share.

Gli attacchi di Greco e Giletti

Anche i suoi colleghi tv, Alessandro Greco e Massimo Giletti, si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa. Greco ha scritto su Twitter: “Siamo sotto il trash, non si può nemmeno considerare intrattenimento TV e la cosa più triste è il finto disincanto di Barbara D’Urso, ‘Oddio chi è? Cos’è? Ma cosa mi tocca fare!?’. Sei artefice e consapevole di tutto, almeno un po’ di coerenza”.

Siamo sotto il #trash non si può nemmeno considerare intrattenimento TV e la cosa più triste è il finto disincanto di #barbaradurso oddio chi è? Cos’è? Ma cosa mi tocca fare!? Sei artefice e consapevole di tutto almeno un po’ di coerenza#LiveNoneLadUrso — Alessandro Greco (@AleGreco72) October 20, 2019

Massimo Giletti ha punzecchiato la collega vip in chiusura di Non è l’Arena citando lo spostamento di Live al lunedì: “So che Mediaset ha deciso di spostare il suo programma dalla domenica sera. Salutiamo Barbara a nome dei suoi fan”.

La replica della Dottoressa Giò non si è fatta attendere e su Instagram ha asserito: “Sono felice di dare un po’ di visibilità ad alcuni e, soprattutto, sorrido e mando tanta gioia a tutti”.

E voi da che parte state? Vi è piaciuta l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso? Hanno ragione i suoi detrattori, tra cui diversi colleghi vip, oppure sono troppo prevenuti nei suoi confronti? Che cosa ne pensate?

Redazione-iGossip