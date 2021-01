Alfonso Signorini getta la maschera: “L’Isola dei famosi di Ilary Blasi farà il 30% perché in Rai non hanno più nulla”

Alfonso Signorini ha gettato la maschera e ha sputato veleno contro la Rai e la sua collega nonché ex co-conduttrice del GF Vip, Ilary Blasi. Il giornalista, direttore del settimanale di gossip Chi e conduttore del Grande Fratello Vip 5 ha riservato bordate al vetriolo nei confronti di Milly Carlucci e ha inferto un colpo basso alla conduttrice dell’Isola dei famosi 2021.

Alfonso Signorini e Ilary Blasi – Foto: Instagram

Intervistato dal suo amico e collaboratore Gabriele Parpiglia a Casa Chi, il conduttore del GF Vip 5 ha parlato dello scontro fra la sua trasmissione e quella di Milly Carlucci il prossimo 29 gennaio: “Contro il mio Grande Fratello, la Rai ha schierato di tutto e di più. Contro L’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera perché non avranno più niente! L’Isola dei Famosi sarà fortunatissima perché in Rai non hanno più nulla e Ilary farà il 30% di share”.

Alfonso Signorini e Ilary Blasi – Foto: Instagram

Non contento Signorini ha riservato altre perle al veleno: “Contro di me hanno schierato chiunque, che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano o che si chiami il Commissario, Doc, Conti e tutto e di più… Che volete che mi faccia una Milly Carlucci? Cosa posso avere contro? Ho avuto di tutto!”.

Per poi concludere così: “La cosa che mi riempie di soddisfazioni è che chiunque mi mettano contro, il mio pubblico ce l’ho: io se non faccio 19,50 è 19,30 se non è 19,30 è 20,10%. Io da qui non mi schiodo, se ne facessero una ragione”.

Come reagiranno Ilary Blasi e Milly Carlucci? Stay tuned per saperne di più!