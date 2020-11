All Together Now Italia fa rumore tra liti e bellezze vip del muro

All Together Now Italia fa “rumore”, come canta il bravissimo cantante Diodato, tra liti e bellezze vip del muro. Il programma tv di Canale 5 è condotto da Michelle Hunziker e al suo fianco ci sono quattro celebri artisti che formano la giuria: J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. La terza edizione del game show musicale All Together Now – La musica è cambiata è iniziata il 4 novembre e si concluderà il 9 dicembre 2020 per un totale di sei puntate.

J-Ax e Michelle Hunziker – Foto: Facebook

Ben 12 concorrenti di All Together Now si sfidano ogni puntata per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro.

Durante l’ultima puntata del programma tv condotto da Michelle Hunziker, c’è stato un duro scontro tra le due giurate, Anna Tatangelo e Rita Pavone. Subito dopo la performance degli Amabili, il duo formato da marito e moglie che continua a dividere il muro, Anna Tatangelo si è espressa a favore di coloro che non li separerebbe mai: «Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme».

Anna Tatangelo e Rita Pavone – Foto: Instagram

Rita Pavone ha colto l’occasione per lanciarle una frecciatina: «Anche tu cantavi in coppia con Gigi D’Alessio…». Anna Tatangelo non l’ha presa bene e voltandosi verso la collega ha asserito: «Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent’anni fa. Poi lui lavora da trent’anni e io da vent’anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l’unica separata qui». Francesco Renga ha ironizzato: «Scatta la rissa».

Ma a catturare l’attenzione del pubblico maschile è anche il muro di All Together Now poiché ci sono tante showgirl, modelle, starlette e web influencer famose: da Silvia Provvedi, nota cantante ed ex compagna del calciatore dell’Atalanta Gollini insieme alla gemella Giulia Provvedi del duo Le Donatella, alla soubrette Melita Toniolo fino all’ex volto di Milan Channel Elisa Scheffler… e poi l’ex letterina Alessia Fabiani, Georgia Mos e Marcella Ovani.