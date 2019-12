Amadeus e Federica Panicucci rivali a Capodanno, ma amici nella vita quotidiana

Amadeus e Federica Panicucci saranno di nuovo rivali a Capodanno in tv, ma restano comunque amici nella vita quotidiana. Il primo condurrà L’anno che verrà su Raiuno, mentre, la seconda Capodanno in musica su Canale 5.

In passato Amadeus e Federica Panicucci hanno condotto anche diversi programmi insieme. A Di Più Tv la conduttrice di Capodanno in musica ha rivelato: “Abbiamo un ottimo rapporto, anche se non ci frequentiamo molto. Non ci riusciamo, perché entrambi abbiamo un sacco di impegni”.

Durante la recente conferenza stampa Federica ha spiegato: “Sono molto contenta, perché torno in un programma che amo molto in un’occasione speciale per gli italiani. Ci sono davvero grandi nomi. Sono molto contenta di tornare a Bari. Mi ha accolto con grande affetto, entusiasmo, grande amore. C’erano oltre 110 mila persone. Ho ancora in mente quell’immagine straordinaria. Non vediamo l’ora”.

Auguri a tutti!