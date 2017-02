Anna Falchi: “Nessuno in TV mi cerca più”

Il lamento di Anna Falchi ha stupito un po’ tutti, oggi: la showgirl è affranta, pare, perché nessuno la invita più in nessun programma televisivo.

Proprio mentre era ospite a Domenica In, la Falchi si è lasciata andare e ha confessato di essere stata dimenticata: “Io campo di questo, ma non mi cerca più nessuno”, ha affermato sfogandosi con Pippo Baudo. “Se non ci fossi tu che mi inviti in trasmissione, non lo fa nessuno, ma campo di questo io…”.

Per Anna Falchi, insomma, è tempo di crisi. Pippo Baudo le aveva chiesto se fosse stata una sua decisione, quella di non farsi più vedere in TV. La Falchi ha risposto: “No, assolutamente, campo di questo. In questi giorni sto parlando molto di te per via di Sanremo, ovviamente. Sono molto felice di essere qui con te a ricordarlo”. Molto delusa, la Falchi ha detto che nel suo campo non c’è lavoro, e quindi prende la vita di petto, affrontandola giorno per giorno… una situazione purtroppo oggi comune a molti.