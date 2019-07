Antonella Clerici lascia la Rai per Mediaset? La7 corteggia la conduttrice tv

Antonella Clerici lascia la Rai per Mediaset? Il rumor serpeggia con una certa insistenza sul web. Anche La7 corteggia la famosa e popolare conduttrice tv, che è letteralmente scomparsa dai palinsesti autunnali della televisione pubblica. Hanno suscitato molto clamore la cancellazione di Sanremo Young e Portobello, remake quest’ultimo che è stato flop di ascolti. Il direttore di Rai1 Teresa De Santis ha dichiarato che l’ex presentatrice tv del programma di Raiuno, La Prova del Cuoco, è “una risorsa” e ha parlato di un programma previsto in primavera, che sarebbe ancora in fase di sviluppo e incentrato sul patrimonio delle Teche Rai.

Il manager di Antonella Clerici, Lucio Presta, è stato molto duro contro la Rai su Twitter: “La storia di Antonella Clerici su RaiUno è fatta di grandi successi, 2 Sanremo, uno ancora imbattuto per ascolto generale. Coraggio e determinazione, sperimentazione! Al momento nulla è stato previsto nella stagione 19/20, questo per amore di verità”.

A chi ha fatto notare su Twitter “Meglio non essere nella mente di Antonella in questo momento”, Antonella Clerici ha risposto semplicemente con un ironico “Meglio di no”, accompagnato da faccine sorridenti.

“Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento”, ha più volte ribadito Antonella anche in riferimento a un suo possibile trasferimento a Mediaset. Di recente ha commentato una puntata di Temptation Island e il suo tweet ha ricevuto una risposta da parte della redazione del programma. Fabio Pastrello, collaboratore di Maria De Filippi e autore dello show, ha inviato ad Antonella una faccina con i cuoricini. I fan di Temptation Island la vorrebbero al timone dell’edizione Vip, proprio com’è successo con la prima edizione guidata da Simona Ventura.

La presentatrice tv ha ammesso che adorerebbe la conduzione di Striscia la Notizia, ma Urbano Cairo di La7 è già in pressing: “Antonella Clerici è una grande professionista, l’ho incontrata al Festival della TV di Dogliani e le ho chiesto Quando vieni a lavorare a LA7? Ma non ha certo bisogno di essere salvata”. Lei ha risposto con un “grazie” accompagnato da un cuore su Twitter.

Per evitare altri pasticci, come è già successo in passato con altri importanti conduttori della tv pubblica (Massimo Giletti in primis), i dirigenti della Rai stanno pensando di affidarle la versione pomeridiana dello Zecchino d’Oro e quella in prima serata in coppia con Carlo Conti.

Redazione-iGossip