Antonio Cassano cacciato da Tiki Taka per una furibonda lite con Giorgia Venturini

Antonio Cassano sarebbe stato cacciato dal programma tv sportivo di Mediaset, Tiki Taka, per una furibonda lite con la showgirl e modella Giorgia Venturini. Domenica scorsa l’ex fuoriclasse del Bari e della Roma non c’era domenica e forse non ci sarà più.

La sospensione dell’opinionista sportivo di Tiki Taka sta facendo molto scalpore in Rete. Un provvedimento comunicato a Cassano dal conduttore Pierluigi Pardo — suo vecchio amico da anni, nonché coautore della sua autobiografia — anche se domenica in tv lo stesso Pardo ha cercato di minimizzare l’accaduto sostenendo che l’ex giocatore sarebbe tornato presto nella trasmissione per la quale aveva un accordo fino a fine del 2019.

All’origine della sospensione dell’ex fantasista di Bari vecchia ci sarebbe un durissimo scontro dietro le quinte tra l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Giorgia Venturini e lo stesso opinionista sportivo. Tra i due, dietro le quinte, sarebbero volate parole grosse e solo l’intervento di Pardo avrebbe fatto rientrare una situazione che stava precipitando.

Finora né la showgirl del programma sportivo di Italia 1, Tiki Taka, né l’ex calciatore hanno voluto rilasciare dichiarazioni o commenti al riguardo.