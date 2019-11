Barbara D’Urso annuncia la presenza di Floriana Secondi a Domenica Live, lei affossa Daniele Pompili: “Vorrebbe diventare il Fabrizio Corona dei poveri”

Barbara D’Urso ha annunciato la presenza di Floriana Secondi a Domenica Live durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5 in cui ha parlato dei messaggi e delle prove condivise da Daniele Pompili sui social. Tra i due presunti ex fidanzati, è tempo di denunce, presunti ricatti e controquerele.

Domenica scorsa c’è stato un duro confronto tra la vincitrice del Grande Fratello e la presentatrice tv Barbara D’Urso. L’ex gieffina è stata drastica: “Tu sei una madre di spettacolo non puoi dare adito a questa gente qua, se lo vuoi far replicare io vado a replicare ancora da un’altra parte. Non ti voglio ricattare, ti voglio bene. Se quella persona lo vedo qua io faccio casino, te lo dico. Il mondo è pieno di chiacchieroni”. Daniele Pompili ha replicato alle pesanti accuse dell’opinionista tv di Pomeriggio 5 sui social.

Infatti in questi ultimi giorni il modello e fotomodello Daniele Pompili ha condiviso su Facebook i messaggi e le prove della loro presunta storia d’amore e degli attacchi non tanto velati dell’ex gieffina nei confronti di Barbara D’Urso.

Sui social si è scatenata una guerra senza esclusioni di colpi tra i due. Rispondendo a un messaggio di un fan, Floriana ha commentato sotto al suo ultimo post Instagram: “I giornali parlavano già di me senza che io lo sapessi… grazie ai miei fan ho scoperto la zozzata… la verità paga sempre io vendo solide realtà è non sogni… io sono Flo e lui vorrebbe diventare Fabrizio corona dei poveri… ho tutta Roma disposta a raccontare quello che abbiamo visto con i nostri occhi nei miei locali… sono cose gravissime che qualcuno ci deve spiegare… io non ho mai fatto le cose per distruggere il prossimo sono stata sempre della mia linea ecco perché mi trovo così… non ho mai accettato compromessi sessuali per ottenere risultati da altri… io o amo o odio – ha aggiunto Floriana – non ho vie di mezzo faccio sempre tutto con valori cristiani sono cresciuta con le suore e tantissimi bambini ho imparato con dai primi passi a rispettare il prossimo e aiutare i più deboli… tutto guarnito da lealtà e verità… NON HO PAURA DI NIENTE quando mi trovo in questa condizione”.

Rispondendo a un’altra fan, l’ex gieffina ha sottolineato: “A questo punto vi voglio raccontare cosa ho subìto per molti anni”. Poi ha spiegato a un’altra fan: “Ma cosa dovrebbe replicare???? Che ha messo le mie foto scrivendo il kamasutra ci fa belli con foto mie nude private, ma sopratutto annunciando con altre foto rubate da un vecchio servizio che nelle prossime due settimane avrebbe pubblicato il mio video po**o sadomaso fatto con lui. Io credo che debba presentarsi al tribunale quando verrà chiamato per rispondere ai reati da lui commessi verso la mia persona donna madre professionista e imprenditrice visto che vanto più di in attività in centro a Roma”.

Daniele Pompili ha invocato il diritto di replica, dopo le gravi accuse lanciate da Floriana Secondi in tv, e ieri Barbara D’Urso ha annunciato che l’argomento verrà affrontato di nuovo a Domenica Live.

