Barbara d’Urso lascia Mediaset? Dagospia rivela: “Lei bussa alla Rai, ma nessuno vuole aprire”

Barbara d’Urso lascia Mediaset? Il rumor inizia a farsi sempre più insistente in questi ultimi tempi dopo lo scontro con la società di Maria De Filippi, la Fascino, per il caso Pietro Delle Piane e gli attacchi furiosi del potente manager dei vip, Lucio Presta. Diversi giornali e testate giornalistiche hanno parlato di un ridimensionamento di Barbara d’Urso a Mediaset: sono a rischio sia Live – Non è la D’Urso sia Domenica Live.

Barbara D’Urso – Foto: Facebook

Il Fatto Quotidiano ha rivelato: “Secondo diverse fonti ritenute attendibili, Mediaset ha la volontà di ridimensionare il ruolo di Barbara d’Urso. Resterà certamente alla guida di Pomeriggio 5 ma la domenica pomeriggio continua ad essere in bilico, si cerca un cambio di passo e sembra essere solo una questione di tempo”.

Una delle conduttrici che potrebbe prendere le redini del pomeriggio domenicale di Canale 5 sarebbe Elisa Isoardi, attualmente in Honduras nel cast de L’Isola dei Famosi.

Ora è nuovamente Dagospia a rilanciare nuovi e fragorosi rumor. Il giornalista Giuseppe Candela ha infatti rivelato nella sua rubrica per il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino: “Come Dagoanticipato Barbara D’Urso, a rischio ridimensionamento dalle parti di Cologno Monzese, starebbe cercando di intavolare una trattativa con la Rai. Dalle parti di Viale Mazzini però non hanno nessuna intenzione di accoglierla (il contratto della conduttrice non scade quest’anno) ma la notizia non è l’esito dell’eventuale trattativa ma il solo avvicinamento”.

Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!