Barbara D’Urso senza reggiseno in prima serata a Techetechetè su Raiuno: il commento della star tv

Barbara D’Urso è apparsa senza reggiseno in prima serata a Techetechetè su Raiuno. La conduttrice tv partenopea è rimasta sorpresa e anche leggermente infastidita da questa scelta di mamma RAI. Senza troppi giri di parole la presentatrice di Mediaset, che è pronta al ritorno in tv a partire da lunedì 7 settembre, ha dichiarato durante un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa: “Ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli, come sarebbe giusto in prima serata. Noi a Mediaset non lo avremmo fatto”.

Barbara D’Urso – Foto: Facebook

La conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso ha asserito: “Io non mi arrabbio mai. Non l’ho visto, ma so che era un Techetecheté, trasmissione che io amo moltissimo, sugli esordi dei personaggi. Ma il mio esordio in Rai non è stato certa quella comparsata, quanto una prima serata insieme a Rita Pavone ma anche un programma con Pippo Baudo”.

Barbara D’Urso in topless su Raiuno – Foto: Dagospia.com

La chiacchierata, criticata e famosa presentatrice Barbara D’Urso ha poi respinto le accuse sul suo modo di fare tv trash: “La mia televisione è pop. Io faccio informazione popolare e ne sono orgogliosa. Chi dice che lo faccio in maniera trash forse vorrebbe essere al mio posto”.

Non si è pentita di nessun eccesso in tv. Rifarebbe volentieri la preghiera dell’Eterno Riposo con Matteo Salvini in tv, che scatenò un putiferio mediatico senza precedenti.

Alla domanda “Lucio Presta l’ha attaccata e avrebbe vietato ai suoi assistiti di venire ospiti da lei”, Barbara ha risposto: “Davvero? Non lo sapevo. Comunque gli ospiti nei miei programmi non sono mai mancati”.

Ora è pronta al ritorno in tv e su Instagram ha deliziato i suoi follower con uno scatto molto osé in cui appare solo con la camicia, sfoggiando cosce da urlo…

Barbara D’Urso – Foto: Instagram

E voi siete contenti del ritorno in tv di Barbarella? Oppure siete amareggiati?