Benedetta Rinaldi cacciata da Unomattina senza un motivo: “L’ho appreso dai giornali”

Benedetta Rinaldi è stata cacciata da Unomattina senza un motivo e senza ricevere neanche una telefonata. La conduttrice tv si è sfogata dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Nuovo.

Oggi al suo posto c’è Valentina Bisti, che fa coppia con Roberto Poletti. Viale Mazzini non le ha affidato nessun programma, un po’ come è successo con Adriana Volpe e Antonella Clerici.

“È stato un vero colpo – ha detto Benedetta -. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere avvisata. Invece nulla: l’ho appreso dai giornali. Non chiedevo tanto, ma almeno avrei voluto ricevere un trattamento diverso – ha aggiunto –. Togliere il lavoro significa far perdere la dignità a una persona”.

Molti fan hanno inviato attestati di stima, affetto e solidarietà alla conduttrice. “Mi duole il cuore nel vederti così depressa. Vedrai che a breve ti richiameranno”, ha cinguettato un follower. Benedetta ha rassicurato tutti: “Carissimo! Non sono depressa! Per carità. Non è stato un bel periodo ma ho speranza per il futuro e il gusto della sfida. La ruota gira. E in fretta!”.

Redazione-iGossip