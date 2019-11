Bianca Guaccero in lacrime a Detto Fatto: “Non esiste un amore sbagliato”

Bianca Guaccero è scoppiata in lacrime a Detto Fatto durante il suo toccante ed emozionante discorso contro la violenza sulle donne. Proprio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, la bellissima e bravissima conduttrice tv e attrice ha letto un discorso assieme all’esperta di moda Carla Gozzi. Entrambe non sono riuscire a trattenere le lacrime per l’emozione.

Il discorso scritto dagli autori del programma tv di Raidue e letto dalla conduttrice Bianca Guaccero ha commosso anche il pubblico presente in studio e i telespettatori.

“Voi avete aspettato, non mi avete aiutato, siete stati suoi complici. Avete visto come mi ha ridotto, ma non avete fatto niente. Il silenzio uccide. Siamo donne e meritiamo rispetto”.

Bianca ha poi concluso: “Lo scorso anno sono stati registrati 142 casi di femminicidio. Ogni giorno una donna è vittima di femminicidio. Una percentuale terrificante! Questa è una terribile realtà che va combattuta. Non esiste un amore sbagliato: quando ci sono violenza, botte e rabbia bisogna denunciare!”.

Un bellissimo e struggente discorso che è stato apprezzato da tutti.

Redazione-iGossip