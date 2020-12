Domenica In, Mara Venier non si tocca: confermata anche per l’edizione 2021-2022

Domenica In e Mara Venier: un binomio di successo. La famosa e popolare conduttrice tv non si tocca. Confermata anche per l’edizione 2021-2022. Il suo modo di fare televisione viene premiano sia dalla critica che dal pubblico. Basti pensare che la sua principale competitor, Domenica Live di Barbara d’Urso, è stata costretta a un vero e proprio spostamento a partire dall’edizione 2019-2020. Mara Venier è imbattibile! Non c’è tre senza quattro, verrebbe da dire!

Mara Venier e Tiziano Ferro a Domenica In – Foto: Facebook

Per la verità da diversi mesi Mara Venier dichiara che questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In. Perfino suo marito, l’ex produttore cinematografico e editore Nicola Carraro, ha proposto su Instagram una serie di possibili sostituti per la conduzione: da Eleonora Daniele a Caterina Balivo.

Niente da fare, Mara non si tocca. L’ha ribadito anche il direttore di Raiuno, Stefano Coletta, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Mara Venier lascia Domenica In? Non mi risulta. È impensabile fare a meno di un volto così popolare che sa usare bene tutti i registri che la tv deve veicolare – ha dichiarato il direttore –. Sa essere profonda e leggera, fa commuovere riflettere e divertire. Anzi mi piacerebbe pensare Mara anche in altri progetti”.

E noi siamo pienamente d’accordo con lui. Forza Mara!