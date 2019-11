Domenica Live, Vladimir Luxuria bacchetta Barbara D’Urso: “Dovevi difendermi da Vittorio Sgarbi”

Domenica Live al vetriolo per la padrona di casa che ha incassato la dura ammonizione dell’ex deputata di Rifondazione comunista Vladimir Luxuria perché non l’ha difesa durante la durissima sfuriata transfobica di Vittorio Sgarbi durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso.

Domenica Live, lo sfogo di Vladimir Luxuria

Dopo l’ultima e infuocata puntata di Live – Non è la D’Urso, la conduttrice radiofonica ed ex deputata di Rifondazione comunista è tornata ospite a Domenica Live per parlare di tutto ciò che è successo quel lunedì sera: “Sarei dovuta essere qua a Domenica Live per fare il balletto di Cenerentola, ma non me la sono sentita. Ho deciso di venire qua per dire la mia su tutto quello che è successo a Live Non è la D’Urso. Sono sincera: non mi sarei mai aspettata una reazione così da parte di Vittorio Sgarbi. Lo conosco da una vita, c’ho lavorato insieme, sono stata tantissime volte con lui. Ho conosciuto sua mamma, suo papà, sua sorella, c’era un grande rapporto di stima fra noi”.

Per poi sottolineare: “Quando mi avete invitato a Live Non è la d’Urso per parlare con Vittorio Sgarbi ho accettato, ma perché avrei dovuto dire che lo avevo conosciuto mentre mi prostituivo se non era vero? Purtroppo esistono degli uomini che credono che chiedere scusa sia poco virile. Secondo me quando Sgarbi ha capito di aver sbagliato con me, invece di dire ‘scusa, ho sbagliato, ci siamo conosciuti in un altro contesto’, ha reagito come ha reagito. Quello che lui ha detto in quella trasmissione non ha fatto male solo a me, ma a tutta la nostra comunità che si è sentita offesa da quelle parole. Puoi avere tutta la cultura di questo mondo, ma se non conosci il rispetto la tua conoscenza non serve a niente”.

L’attacco di Luxuria a Barbara D’Urso

Tantissimi esponenti del mondo gay hanno duramente condannata l’umiliazione pubblica di Vladimir Luxuria in tv, attaccando la conduttrice Barbara D’Urso che ha consentito tutto ciò. Ma anche diversi vip l’hanno duramente criticata, a partire da Selvaggia Lucarelli e Claudio Sona.

La conduttrice tv ha chiesto pubblicamente scusa a Vladimir dopo due giorni, scatenando ancora di più l’ira del popolo della Rete. Luxuria ha cinguettato sul suo profilo Twitter: “#Pomeriggio5 l’#omofobia e la #TRANSFOBIA si combattono sempre: quando accade fuori ma anche quando si verifica dentro uno studio televisivo”.

A Domenica Live, Luxuria ha bacchettato proprio la padrona di casa: “Quello scontro mi ha ricordato la mia infanzia quando io da sola venivo accerchiata da quelle persone nella piena indifferenza della gente. Però sono sincera cara Barbara, ti dico che sentire gli applausi del pubblico e le risatine.. mi hanno fatto molto male. Ti dico anche che mi sarei aspettata da parte tua una reazione più immediata e più severa nei confronti di Vittorio Sgarbi, perché ti conosco e so della tua lotta contro l’omofobia ed in quel momento tu dovevi essere la Barbara che si arrabbia al Grande Fratello”.

La risposta di Barbara D’Urso e le lacrime di Luxuria

La conduttrice tv ha spiegato: “Mi dispiace molto non aver colto la tua sofferenza di quel momento. A me Vittorio Sgarbi negli anni ha detto qualunque cosa, questo non lo giustifica. Io non ho colto che in quel momento tu fossi più fragile della Vladimir che conosco da anni. Tu non mi hai dato segnali, non ho colto la tua sofferenza. Mi dispiace. Non consento a nessuno di mettere una piccola o grande macchia sulla battaglia che io da 12 anni sto facendo contro l’omofobia. Mi sono scagliata contro il ministro Fontana, contro il ministro Salvini che è andato al Congresso delle Famiglie, sono andata dal ministro Renzi con i nastri arcobaleno a chiedere le Unioni Civili. Non consento a nessuno di buttare ombre sulla mia battaglia. Tante cose che ha detto Sgarbi neanche le ho sentite, ti hanno detto che ho riso delle battute omofobe? Non è vero”.

Vladimir è scoppiata a piangere: “Io sono una persona forte, ma davanti a tale volgarità sono stata male, non ho dormito la notte… è vero che sono forte, ma sono fatta di carne e certe cicatrici a volte ritornano. In quella situazione mi sono tornati un po’ di ricordi brutti della mia vita. Io fin quando Vittorio Sgarbi non mi chiederà scusa non sarò più in uno studio televisivo dove c’è anche lui”.

Barbara D’Urso ha chiuso la vicenda, lanciando una stoccata ai suoi acerrimi nemici vip: “Hanno usato questo fatto per buttare schifo per quello che sto facendo sulla comunità LGBT e fomentarti. Io ogni giorno in ogni trasmissione che faccio ricevo giornalmente decine di email da parte di ragazzi e ragazze in cui mi ringraziano perché hanno trovato il coraggio di fare coming out. Continuerò a farlo: chiederò la legge contro l’omofobia ed il matrimonio egualitario”.

Vittorio Feltri attacca Luxuria

Il giornalista e direttore di Libero Quotidiano è tornato all’attacco di Luxuria su Twitter, stigmatizzando le sue dichiarazioni rilasciate a Domenica Live: “Luxuria frigna dalla D’Urso perché ha litigato con Sgarbi e me in tv. Nel senso che la trans può offendere mentre chi attacca lei è omofobo. Dico a Barbara che il termine frocio è di derivazione latina. Dove è l’offesa?”.

Luxuria frigna dalla D’Urso perché ha litigato con Sgarbi e me in tv. Nel senso che la trans può offendere mentre chi attacca lei è omofobo. Dico a Barbara che il termine frocio è di derivazione latina. Dove è l’offesa? — Vittorio Feltri (@vfeltri) November 24, 2019

