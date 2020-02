Elettra Lamborghini diserta Domenica In di Mara Venier per Selvaggia Lucarelli

Elettra Lamborghini ha volutamente disertato la puntata sanremese di Domenica In di Mara Venier perché nel parterre di opinionisti e critici c’era anche Selvaggia Lucarelli. Tra la regina italiana del twerking e l’irriverente giurata di Ballando con le Stelle non corre buon sangue?

Elettra Lamborghini – Foto: Facebook

Pare proprio di sì! In particolar modo alcuni giorni fa la pungente e controcorrente opinionista tv e giornalista aveva scritto un post durissimo e al vetriolo contro la chiacchierata regina italiana del twerking su Twitter: “La Lamborghini è il Coronavirus della musica: le si avvicina Myss Keta e stona pure lei”. Una battuta infelice che aveva scatenato polemiche sui social e con molta probabilità aveva mandato su tutte le furie la nipote del compianto imprenditore Ferruccio Lamborghini.

Ieri ha dato forfait a Domenica In e Selvaggia Lucarelli ha spiegato i motivi della sua assenza ingiustificata: “Elettra Lamborghini era qui e stava per entrare. Se n’è andata perché ha visto che c’ero io”.

L’ex nuora di Adriano Pappalardo ha poi continuato: “Non voleva incontrare me. Io posso essere antipatica, ma non si scappa dal contraddittorio. Ci si confronta. Non ho mai conosciuto Elettra Lamborghini, forse ho fatto su Twitter una battuta su un suo vestito. Per fare le bizze in questo mestiere bisogna poterselo permettere, bisogna essere supportati da un grande talento che nel suo caso non c’è. Io al suo posto cercherei di essere simpatica”.

La padrona di casa Mara Venier ha asserito: “Poteva farmi chiamare da un autore, mi dispiace che sia andata via. Vediamo se riusciamo a recuperarla”.