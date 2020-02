Elodie sulla lite con Marco Masini a Sanremo 2020: “Mi ha fatto body shaming”

Elodie ha confermato la lite con Marco Masini a Sanremo 2020 durante un’intervista rilasciata ai microfoni di RadioDueSocialClub. Che cosa è realmente successo dietro le quinte della kermesse canora nazionale popolare tra la cantante di Andromeda e il vincitore del Festival di Sanremo 2004?

Ospite di Luca Barbarossa l’artista romana ha spiegato: “Io mi sono stancata di dovermi difendere dalle persone che pensano che io non mangi. Io mangio. Quando vedi una donna che ha preso 3-4 chili non è che tu vai lì e le dici ‘Oh comunque magna de meno’, se una donna perde due chili, tu mi vedi leggermente magra e mi dici ‘Eh però devi mangiare, eh’ come se io avessi un problema alimentare, non è da stronzo, scusate?“.

L’ex star di Amici di Maria De Filippi ha poi aggiunto: “Non si fa, l’ha fatto più volte. Ci siamo incontrati a Tv Sorrisi e Canzoni per fare la copertina e mi fa: ‘Comunque mangia eh’ e io gli ho detto ‘Marco mangio’, e lui ‘Mangiati la Nutella’. Io già sono complessata per questa cosa della mia magrezza – ha sottolineato Elodie Di Patrizi -, ed è finita là. Poi ci rincontriamo, io dovevo ancora esibirmi, è successo dietro le quinte del teatro Ariston mi guarda e mi fa ‘Però devi mangiare’“.

I commenti di Marco Masini sulla forma fisica di Elodie pochi minuti prima della sua esibizione a Sanremo sono alquanto fuori luogo e indelicati, pessimo. pic.twitter.com/NUxb4MrBwL — mari (@amaricord) February 19, 2020

La cantante ha poi concluso: “Sono arrabbiata con Marco Masini, ci voglio fare pace, ma ora non sono pronta. Io ci rimango malissimo per queste cose, tutti i giorni mi peso e penso Quando ingrasso?”.