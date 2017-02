I fantasmi di Portopalo, la nuova fiction con Beppe Fiorello

Andrà in onda oggi e domani la miniserie I fantasmi di Portopalo, due puntate – in onda alle 21.10 su Rai1 – liberamente tratte dall’omonimo libro di Giovanni Maria Bellu, prodotte da Rai Fiction e Picomedia in collaborazione con Iblafilm. La serie riporta in TV l’attore Beppe Fiorello, accompagnato da un cast d’eccezione.

La storia è quella di uno dei più drammatici naufragi del dopoguerra, avvenuto la vigilia di Natale del 1996 nel Canale di Sicilia: ben 283 clandestini di origine indiana, pakistana e tamil persero la vita su una delle tante carrette del mare in viaggio ogni notte verso l’Italia.

“Del libro di Bellu mi ha affascinato anche il naufragio dell’anima – ha raccontato Beppe Fiorello, autore del soggetto e della sceneggiatura e protagonista nei panni di un pescatore – volevo far conoscere al pubblico questa vicenda sepolta in fondo al mare e dimenticata per troppo tempo dalle istituzioni, per chiarire che quella dei pescatori siciliani non fu omertà, ma paura, paura di gestire una situazione troppo grande”.

Nel cast ci sono anche Giuseppe Battiston, Roberta Caronia e Angela Curri, mentre la regia è di Alessandro Angelini.