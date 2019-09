Festival di Sanremo 2020: Chiara Ferragni conduttrice con Amadeus?

La celebre, ricchissima, influente e popolare fashion blogger e stilista Chiara Ferragni sarà la prossima co-conduttrice insieme con il presentatore tv Amadeus del Festival di Sanremo 2020? Il rumor sta circolando con una certa insistenza sul web, scatenando reazioni contrastanti.

La bellissima e sensuale mamma vip Chiara Ferragni sarebbe in trattativa con la Rai per questa nuova e avvincente sfida professionale e televisiva. La moglie di Fedez potrebbe quindi debuttare in una insolita veste, accanto ad Amadeus e dimostrare così di cavarsela praticamente in tutti i campi.

Al momento si tratta solamente di una semplice indiscrezione. Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip