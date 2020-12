Festival di Sanremo 2021, Amadeus svela: “16 uomini e 10 donne in gara”

Festival di Sanremo 2021 è quasi ai nastri di partenza. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha svelato alcune anticipazioni sulla nuova edizione della famosa e longeva kermesse canora nazional popolare durante la conferenza stampa di fine anno.

Amadeus – Foto: Facebook

Dopo lo straordinario successo dell’edizione 2020 di Sanremo, Amadeus ha annunciato che in gara ci saranno ben 26 big, fra cui 10 donne. Il popolare e amatissimo conduttore tv di Mamma Rai ha dichiarato: “Ci sarà una presenza di giovani altissima. L’anno scorso era un Sanremo molto giovane con una parte tradizionale. Per me vince la canzone a prescindere da chi la presenta”.

Il direttore artistico di Sanremo 2021 ha poi aggiunto: “Io credo che quest’anno la media si abbasserà ulteriormente. Sia tra le ragazze e i ragazzi. Una musica attuale che dà un riferimento con la musica internazionale. […] La parola d’ordine di Sanremo è Rinascita. La musica è rimasta ferma, bloccata per un anno. Tutto si è fermato ed è ancora fermo. Noi proviamo a rimettere in moto tutto. Sono 26 in gara, ma almeno altri 20 avrebbero meritato il Festival”.

Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo della possibile partecipazione in gara del celebre rapper Fedez. Ma chi sono gli altri papabili Big in gara a Sanremo 2021?

Festival di Sanremo 2021: la lista dei candidati Big in gara

Achille Lauro

Aiello

Annalisa

Arisa

Boomdabash

Colapesce feat. Demartino

Ermal Meta

Francesca Michielin feat. Fedez

Francesco Renga

Fulminacci

Gaia Gozzi

Ghemon

Giusy Ferreri

Irama

Kekko Silvestre

La Rappresentante di Lista

Lo Stato Sociale

Loredana Bertè

Luca Carboni

Madame

Malika Ayane

Maneskin

Margherita Vicario

Max Gazzè

Michele Bravi

Noemi

Orietta Berti

Rkomi

Rossana Casale feat. Grazia Di Michele e Mariella Nava

Willie Peyote