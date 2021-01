Festival di Sanremo 2021: cachet da 250mila euro per Zlatan Ibrahimovic, scoppia la polemica

Festival di Sanremo 2021: ultime news e indiscrezioni. Il 39enne calciatore svedese e attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic sarà ospite delle cinque serate del Festival della canzone italiana. Considerato uno dei calciatori più forti e completi al mondo nonché uno dei marcatori più prolifici della storia del calcio e primatista di reti con la nazionale svedese, con cui ha preso parte a due campionati del mondo e a quattro campionati d’Europa, è finito al centro delle polemiche in queste ore per il presunto cachet da 250mila euro.

Zlatan Ibrahimovic – Foto: Facebook

Secondo diversi giornali, Zlatan dovrebbe percepire lo stesso compenso dello showman Fiorello. Sul web è subito esplosa la polemica. Si prevedono scintille in Commissione di Vigilanza Rai e nel CdA Rai.

L’agente di Ibrahimovic per Sanremo potrebbe essere Andrea Di Carlo, amico del direttore di Rai Uno Stefano Coletta, silurato da Oggi è un altro giorno in quanto autore e al tempo stesso manager di vari ospiti invitati in trasmissione.

Per quanto riguarda gli artisti in gara ci sarà Bugo, ma non ci sarà Morgan che si è scagliato duramente contro il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021, Amadeus, sui social. Sanremo avrà in gara la bellezza di 26 artisti, non capitava dal lontano 1988.

Festival di Sanremo 2021 di Amadeus: la lista dei Big in gara

Francesco Renga con Quando trovo te Coma Cose con Fiamme negli occhi Gaia con Cuore amaro Irama con La genesi del tuo colore Fulminacci con Santa Marinella Madame con Voce Willie Peyote con Mai dire mai: la locura Orietta Berti con Quando ti sei innamorato Ermal Meta con Un milione di cose da dirti Fasma con Parlami Arisa con Potevi fare di più Gio Evan con Arnica Maneskin con Zitti e buoni Malika Ayane con Ti piaci così Aiello con Ora Max Gazzè con Il farmacista Ghemon con Momento perfetto La Rappresentante di Lista con Amare Noemi con Glicine Random con Torno a te ColapesceDiMartino con Musica leggerissima. Annalisa con Dieci Bugo con E invece sì Lo Stato Sociale con Combat Pop Extraliscio con Davide Toffolo con Bianca luce nera Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome