Festival di Sanremo 2021 di Amadeus: la lista dei Big e dei Giovani in gara

Festival di Sanremo 2021 di Amadeus: la lista ufficiale dei Big e dei Giovani in gara è stata svelata ieri durante la finale dedicata alla scelta degli otto cantanti per la categoria Nuove Proposte. Un cast molto giovanile e pieno di sorprese che va a pescare molto dal mondo indie, dal rap, dal talent ma anche dalle voci storiche come Orietta Berti. La nuova kermesse canora nazional popolare andrà in onda su Raiuno dal 2 al 6 marzo 2021. Al fianco del conduttore tv ci sarà nuovamente Fiorello.

Amadeus – Foto: Facebook

Ci sarà Bugo, ma non ci sarà Morgan che si è scagliato duramente contro il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021, Amadeus, sui social. Sanremo avrà in gara la bellezza di 26 artisti, non capitava dal lontano 1988. «I Big in gara sono il cuore pulsante di una kermesse musicale che – ha spiegato il conduttore e direttore artistico – è stata organizzata nel segno della Rinascita».

Festival di Sanremo 2021 di Amadeus: la lista dei Big in gara

Francesco Renga con Quando trovo te Coma Cose con Fiamme negli occhi Gaia con Cuore amaro Irama con La genesi del tuo colore Fulminacci con Santa Marinella Madame con Voce Willie Peyote con Mai dire mai: la locura Orietta Berti con Quando ti sei innamorato Ermal Meta con Un milione di cose da dirti Fasma con Parlami Arisa con Potevi fare di più Gio Evan con Arnica Maneskin con Zitti e buoni Malika Ayane con Ti piaci così Aiello con Ora Max Gazzè con Il farmacista Ghemon con Momento perfetto La Rappresentante di Lista con Amare Noemi con Glicine Random con Torno a te ColapesceDiMartino con Musica leggerissima. Annalisa con Dieci Bugo con E invece sì Lo Stato Sociale con Combat Pop Extraliscio con Davide Toffolo con Bianca luce nera Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome

Festival di Sanremo 2021 di Amadeus: la lista dei Giovani in gara

Avincola Folcast Davide Shorty Gaudiano Greta Zuccoli Wrongonyou Dellai Elena Fabbi