Flavio Insinna di Affari tuoi non è così gentile, sensibile e buono come è sempre apparso in tv. Durante la puntata di ieri del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, sono stati trasmessi alcuni fuori onda shock del famoso e popolare conduttore tv di mamma Rai in cui si sfoga con veemenza contro i concorrenti di Affari tuoi dietro le quinte del programma. Insulti, offese e critiche al vetriolo che hanno amareggiato e deluso tanti fan di Flavio e numerosi telespettatori del programma tv di Raiuno.

Nel servizio fragoroso trasmesso ieri dal programma tv di Antonio Ricci, Flavio Insinna si scatena contro la concorrente della Valle d’Aosta…

“Cambiano la Costituzione – si sente nell’audio trasmesso – hanno truccato le votazioni per fare la Repubblica sennò votavano la Monarchia e noi non possiamo mettere nella busta 5 simpatici? Abbiamo preso una nana che parla con le mani davanti alla bocca se no sta muta. Avevamo 2/3 fighi e 7 dementi. Per farmi girare i coglio.. ce ne vuole, ci siete riusciti! […] Abbiamo preso una nana di m….. Siamo riusciti a prendere degli stron.. come sempre, a tutti gli speciali”.

Una puntata al vetriolo di Striscia che ha smascherato e distrutto l’immagine bonaria e gentile di Insinna, a cui eravamo abituati. Stasera andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata su “Flavio Insinna il furioso”!

La Rai prenderà provvedimenti nei confronti del conduttore tv di Affari tuoi?