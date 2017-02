Francesco Gabbani, chi è il vincitore del Festival di Sanremo 2017

Chi è Francesco Gabbani, il 35enne vincitore del Festival di Sanremo 2017? Molti lo hanno definito uno “sconosciuto”, e in effetti non se ne è sentito molto parlare, prima della vittoria al Festival. Gabbani ha vinto con la sua Occidentali’s Karma, ma non è stata la sua prima volta a Sanremo: l’anno scorso aveva vinto con Amen tra le Nuove Proposte.

Si tratta di una vera e propria vittoria da record, dato che è la prima volta in assoluto che un artista vince consecutivamente prima nella sezione giovani proposte e poi big. La sua canzone è in realtà un invito a riflettere sul nostro modo di vivere da occidentali, “è una sarcastica riflessione sul goffo tentativo di noi occidentali di ricercare la serenità tramite discipline orientali, per poi scoprire che, spogliati dalle sovrastrutture occidentali o orientali che siano, siamo tutti delle scimmie nude”, spiega Gabbani.

Nato a Carrara nel 1982, all’età di 4 anni suona già la batteria, a 9 anni inizia a studiare chitarra, a 18 firma il suo primo contratto e registra un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk. Nel 2010 arriva il secondo album, e poi Gabbani continua la sua carriera da solista.

A giugno Francesco partirà con il nuovo tour… e con la sua nuova vita da cantante di grande successo. Auguri!