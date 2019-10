Gabriel Garko parlerà del suo rapporto con Gabriele Rossi da Mara Venier a Domenica In. Il sex symbol del cinema e delle fiction farà chiarezza nel salotto domenicale di Raiuno.

I rumor sulla storia d’amore di Garko e Rossi

Negli ultimi giorni si è scritto e detto molto sul presunto matrimonio di Gabriel Garko, dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale di gossip Chi. Diversi follower hanno chiesto delucidazioni ai due attori. Alcuni fan di Gabriel Garko e Gabriele Rossi hanno domandato direttamente ai loro beniamini: “Ma quando vi siete sposati?”.

Un altro follower ha incalzato Garko: “Ti sei sposato con un uomo?”. Uno degli uomini più sexy e sensuale del jet set nazionale ha smentito l’indiscrezione del matrimonio: “Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”. Insomma, nonostante la fedina al dito, l’ex compagno di Eva Grimaldi non si è ancora sposato e alcuni giorni fa era di nuovo insieme a Gabriele Rossi in Egitto per partecipare al Gouna Film Festival.

I rumor sulla storia d’amore di Garko e Rossi

L’attore Gabriel Garko e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi, sono ormai uniti e inseparabili da diverso tempo ormai a tal punto che sono in molti a pensare che siano una vera e propria coppia. Rossi e Garko hanno sempre preferito non commentare questi rumor, che circolano con una certa insistenza in Rete.

A giugno scorso, Garko aveva dichiarato alla rivista diretta da Alfonso Signorini: “Sono fidanzato da un po’ di tempo. Questa è la prima volta che ne parlo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti. Con chi ho questi progetti? Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai. Ho voglia di proteggere il mio privato. Posso solo dirle che sono contento e appagato. Voglio vivere la mia vita privata senza il giudizio di nessuno”.

Alcuni fan attendono con ansia il coming out di Gabriel Garko. Altri ancora apprezzano la sua riservatezza e l’alone di mistero sulla sua vita privata.

Fra poche ore Garko racconterà tutta la verità sul suo rapporto molto intimo con l’ex concorrente del Grande Fratello, Gabriele Rossi, a Domenica In.

Redazione-iGossip