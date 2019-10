Lite a Live – Non è la D’Urso, Marco Columbro attacca Barbara D’Urso: “Non voglio parlare dei ca**i miei, ora vengo lì e ti strappo il vestito”

Lite furiosa a Live – Non è la D’Urso. Durante l’ultima puntata di ieri del programma domenicale di Canale 5, il celebre ex conduttore tv e attuale albergatore Marco Columbro ha attaccato duramente e in diretta tv la padrona di casa Barbara D’Urso. Per quale motivo?

Dopo aver avuto un ictus, Marco Columbro ha scoperto di non riuscire a inserirsi nuovamente nel mondo dello spettacolo e ha scelto di cambiare vita: oggi gestisce un albergo e si occupa della produzione di olio d’oliva.

Lo scontro in tv tra Barbara D’Urso e Marco Columbro

Ieri nel salotto tv di Barbara D’Urso, Marco Columbro non ha gradito affatto la presentazione al tema con riferimento ai numerosi rumor relativi ai suoi problemi personali ed economici.

“Se vogliamo parlare di come è cambiata la mia vita va bene – ha detto Marco alla conduttrice tv di Live -, se volete fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va mi alzo e me ne vado… I ca**i mie sono ca**i miei, se vogliamo parlare di come è cambiata la mia vita va bene, se volete fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va”.

Barbara D’Urso ha replicato, piccata: “Secondo te voglio fare una trasmissione sulla tua pelle? Io sono stata carina e invece di essere grato per averti permesso di smentire delle str*** mi attacchi pure? Hai cambiato vita ma pure il cervello rispetto a come ti conoscevo io?”.

Columbro ha controreplicato duramente: “Vengo lì e ti strappo il vestito”. Gli ospiti in studio, tra cui Karina Cascella e Riccardo Signoretti, hanno difeso a spada tratta la padrona di casa e hanno sottolineato che il suo è uno scatto d’ira davvero fuori luogo.

La Dottoressa Giò ha poi chiuso la furiosa polemica così: “Io cerco di mantenere il sorriso, voi non vi accavallate, prima che mi faccia girare le scatole anche io”.

Redazione-iGossip