Live – Non è la D’Urso, Barbara dà spazio alla Donna Gatto e alla chirurgia estrema

Live – Non è la D’Urso tornerà stasera, per la prima volta in onda di lunedì, su Canale 5. Il cambio di programmazione è legato sia al fatto che il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è slittato ad anno nuovo e sia agli ascolti tv e share di certo non esaltanti della domenica sera.

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice tv partenopea ha annunciato alcuni ospiti della nuova puntata di Live. Tra i tanti spicca la Donna Gatto. La sua ospitata è stata annunciata così dalla presentatrice Barbara D’Urso: “Lei è la donna gatto. Avendo un po’ di nostalgia della trasmissione che conducevo, Lo show dei record, lunedì prossimo arriverà la donna gatto a Live-Non è la d’Urso per parlare di bellezza estrema”. Tra gli ospiti ci sarà anche una delle donne con il seno più grande al mondo: “Allegra è un’insegnante di pianoforte che verrà per impartire delle lezioni di piano”.

L’argomento della chirurgia estetica estrema sarà dunque l’argomento principale della puntata odierna del programma ideato e condotto dalla presentatrice di Canale 5. Un tema che come sempre spacca in due l’opinione pubblica e il popolo della Rete.

Redazione-iGossip