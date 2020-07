L’occasione giusta è il nuovo programma tv con Irene Capuano e Tiziano Soddimo

L’occasione giusta è il nuovo programma tv con l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Irene Capuano, e l’agente dei vip Tiziano Soddimo. Un format completamente innovativo, scritto, prodotto e condotto da Soddimo, che andrà in onda su La4 Italia (canale 129 del digitale terrestre) a partire dal 4 luglio.

Conduttori, ospiti e opinionisti del programma L’occasione giusta – Foto: Renzo Raviello

L’occasione giusta: conduttori e ospiti

Le prime puntate della nuova trasmissione tv condotta dalla web influencer ed ex fidanzata dell’ex tronista Lorenzo Mastroianni e dall’agente dei personaggi famosi Tiziano Soddimo sono state registrate alcuni giorni fa.

Conduttori e ospiti del programma L’occasione giusta – Foto: Renzo Raviello

L’occasione giusta offre una ghiotta occasione ad alcuni volti noti, pseudo-vip e aspiranti personaggi famosi di raccontare alcuni lati inediti e curiosi della propria vita personale ma anche di mettere in mostra il proprio talento. Tanti personaggi si alternano in studio per accesi dibattiti sulle tematiche più disparate. Ogni puntata è divisa in tre blocchi, ognuno dei quali accompagnati dalla musica dello speaker radiofonico e imitatore Antonio Delle Donne.

Daniele Pompili e Simone Di Matteo – Foto: Renzo Raviello

Hanno preso parte come ospiti delle prime puntate il web influencer, attore nonché ex fidanzato di Floriana Secondi, Daniele Pompili, il disturbatore televisivo Niki Giustino, lo scrittore ed ex concorrente di Pechino Express, Simone Di Matteo, la transessuale Giulia Giannini, che aveva confessato diversi mesi fa di essere andata a letto con l’ex concorrente di Temptation Island Vip 2 Damiano er Faina, e il fashion designer Simone Cangelmi.

L’occasione giusta: opinionisti

Gli opinionisti del programma L’occasione giusta – Foto: Renzo Raviello

Ricco anche il parterre di opinionisti, tra cui spicca il docente di italiano per studenti immigrati e conduttore della rubrica social “Sogni c…ostruiti” sui personaggi famosi del jet set nazionale su Instagram Story, Vito Maria Camposeo.

Gli opinionisti del programma L’occasione giusta – Foto: Renzo Raviello

“Il mio ruolo è quello dell’opinionista – ha dichiarato Camposeo ai nostri microfoni -. Con me ci sono altri ragazzi, tra cui modelli e influencer, che pongono domande agli ospiti o prendono posizione su determinati argomenti. Il tutto condito dalla musica al pianoforte di Antonio Delle Donne e dalla sua formidabile voce, oltre a cantare cerca anche di mediare e portare gli animi alla tranquillità”.