Lory Del Santo presenta la serie TV The Lady 3

Lory Del Santo, dopo aver rifiutato Donald Trump, oggi presidente degli Stati Uniti, torna alla ribalta con una nuova serie TV. La showgirl e attrice ha infatti annunciato l’uscita sul web della terza serie di “The Lady“. La prima puntata sarà caricata su YouTube l’11 gennaio 2017, ma il trailer è già disponibile online.

Come nelle stagioni precedenti, The Lady 3 promette scene piccanti e storie d’amore senza tempo. La protagonista è ancora una volta Patricia Gloria Contreras, ex concorrente dell’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Nel cast anche un altro volto noto, Mariano Catanzaro, ex corteggiatore di Valentina Dallari, del programma Uomini e Donne. La web-serie vede come regista e produttrice Lory del Santo, che si occupa anche di fotografia, costumi e trucchi.