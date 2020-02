Luciana Solvino a Guess My Age di Enrico Papi

Luciana Solvino ha partecipato come concorrente al programma tv Guess My Age – Indovina l’età, il simpatico game show televisivo a premi italiano, prodotto da Magnolia, in onda su TV8 dal lunedì al venerdì, nella fascia di access prime time, condotto da Enrico Papi. Il programma è tratto dall’omonimo format francese creato dalla Vivendi Entertainment, regolarmente trasmesso sia nella fascia preserale che in prime time settimanalmente sul canale locale C8 ed esportato in diversi paesi europei.

Luciana Solvino ha 38 anni, è alta 184 cm ed è di Bergamasco, un piccolo paese in provincia di Alessandria. Ha scelto di partecipare al game show di Papi su consiglio di un’amica poiché è davvero difficile, se non proprio impossibile, indovinare la sua età.

Luciana è stata scelta come ultimo personaggio sconosciuto della puntata di Guess My Age, che verrà trasmessa martedì 18 febbraio. Ha rivelato che è stata una bellissima e coinvolgente esperienza, anche se spesso e volentieri l’ansia e la tensione soprattutto in questi casi prendono il sopravvento.

Il divertente e irriverente conduttore tv Enrico Papi è rimasto molto colpito da Luciana e le ha riservato qualche battuta spiritosa.

“Ho partecipato ad altri casting tv – ci ha confidato Luciana -, tra cui La Corrida come cantante allo sbaraglio e Avanti un altro come concorrente con la speranza di portarmi a casa il pitigozzo (come lo chiama Paolo Bonolis) e di incontrare Franco Pistoni (lo iettatore), il mio personaggio preferito del minimondo. Per quanto riguarda Guess My Age, non voglio svelare se hanno indovinato la mia età, ma invito tutti a seguire la puntata di martedì 18 febbraio ore 20:30″.