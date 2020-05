Marco Carta sbugiarda Barbara D’Urso: il fuorionda di Striscia la notizia imbarazza tutti

Marco Carta ha sbugiardato Barbara D’Urso in seguito alla sua assenza all’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Che cosa è successo? Il vincitore del Festival di Sanremo e Amici di Maria De Filippi avrebbe dovuto essere domenica scorsa a Live per affrontare il discorso relativo alla morte di sua nonna e a una finta intervista che il cantante non ha mai rilasciato al settimanale DiPiù Tv.

Barbara D’Urso e Marco Carta – Foto: Instagram

All’una di notte, però, la padrona di casa ha giustificato, ai telespettatori, l’assenza del cantante in studio dovuta ad un problema con il volo dell’aereo: “Volevo dirvi una cosa: Avevamo annunciato che ci sarebbe stato Marco Carta, questa sera. Aveva già fatto il biglietto per l’aereo. C’è stato un problema e non è potuto essere qua. Ovviamente, tu sai, Marco che io ti amo, e ti aspetto qui, domenica prossima, nello studio di Live – Non è la d’Urso”.

Il cantante ha giustamente perso la pazienza e si è sfogato come ha dimostrato il fuorionda trasmesso ieri dal tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia.

La presentatrice campana ha infatti rivelato all’autore della sua trasmissione: “Ivan non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c’è tempo… lo dico io! Capito? Dico che doveva venire qua, ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo”.

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi non l’ha presa bene: “Sì va beh, mi dà il doppio… La serata l’ho passata qui… deficiente (all’autrice in collegamento telefonico). Io sono seduto qui dalle dieci. Me lo potevate dire anche un’ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace… è brutto. Non lo so se vengo domenica prossima”.

Imperdibile fuorionda di @carmelitadurso! Guardate la differenza tra quello che va in onda e quello che succede a telecamere spente, ma microfoni accesi… https://t.co/1yJrbIWk1R — Striscia la notizia (@Striscia) May 8, 2020

Per poi concludere: “Mi ha chiamato l’autrice e mi dice che ora diranno che ho perso l’aereo. Io non ho perso il volo adesso, dì che non c’è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità. Io vado a fumare una sigaretta”.

Il fuorionda imbarazzante trasmesso da Striscia la notizia sta scatenando diverse reazioni in Rete.