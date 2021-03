Maria De Filippi lascia Mediaset? Dagospia rivela: “L’ennesima goccia di un vaso pieno da tempo”

Maria De Filippi lascia Mediaset? Dagospia ha lanciato una notizia flash davvero scoppiettante e fragorosa. Il giornalista Giuseppe Candela ha scritto sul sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino: “Flash! A rischio il futuro di Maria De Filippi a Mediaset. Il contratto della conduttrice scadrà il prossimo giugno”.

Candela ha poi citato il tanto e discusso scivolone dell’attore Pietro Delle Piane a Live – Non è la D’Urso durante la puntata di ieri: “Lo scivolone è l’ennesima goccia di un vaso pieno da tempo. Il malumore alla Fascino: cosa faranno i vertici del Biscione?”.

FLASH! A RISCHIO IL FUTURO DI MARIA DE FILIPPI A MEDIASET. IL CONTRATTO DELLA CONDUTTRICE SCADRA' IL PROSSIMO GIUGNO. LO SCIVOLONE DELLA D'URSO È L'ENNESIMA GOCCIA DI UN VASO PIENO DA TEMPO. IL MALUMORE ALLA FASCINO: COSA FARANNO I VERTICI DEL BISCIONE?https://t.co/h5kMrKFWkf — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 15, 2021

Ma che cosa è successo ieri a Live? Il fidanzato della showgirl ed ex gieffina vip Antonella Elia ha dichiarato in diretta tv al programma di Barbara d’Urso: “Ma dai è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo”. Questa frase ha scatenato un vero e proprio pandemonio a Mediaset.

Su tutti i profili social delle trasmissioni della Fascino di Maria De Filippi, da Uomini e Donne ad Amici di Maria De Filippi, è stato pubblicato il seguente comunicato stampa con una critica non molto velata nei confronti di Barbara d’Urso: “La Società Fascino PGT, apprese le dichiarazioni rese dal Sig. Pietro Delle Piane in merito alla Sua partecipazione a Temptation Island nel corso della trasmissione Live non è la D’urso, andata in onda ieri 14 marzo 2021 e dal seguente contenuto: ‘è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo’, contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma Temptation Island”.

Per poi aggiungere: “La Fascino PGT informa quindi, di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa. La società Fascino si dichiara dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma. Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia”.

Anche Mediaset ha deciso di sporgere querela contro Pietro Delle Piane, come si legge nel comunicato stampa: “A seguito delle affermazioni di Pietro Delle Piane pronunciate nel corso della puntata di Live-Non è la D’Urso di ieri sera, Mediaset comunica di voler tutelare in tutti i modi i propri programmi e per questo conferma di aver avviato un’azione legale nei confronti del Delle Piane. Già nel corso della puntata, la conduttrice Barbara d’Urso ha preso immediatamente le distanze dalle dichiarazioni effettuate dal Delle Piane che ora si assumerà la responsabilità delle falsità espresse contro Mediaset durante una diretta”.

+++ #Mediaset conferma azione legale a tutela dei propri programmi contro affermazioni diffamatorie. +++ pic.twitter.com/8TtPY3UCZK — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) March 15, 2021