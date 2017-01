Maria De Filippi lascia Uomini e Donne?

Ormai è certo: Maria De Filippi sarà presente a Sanremo, e molti suoi fan si chiedono se qualcuno la sostituirà alla conduzione di Uomini e Donne. Un dubbio più che legittimo, visto che Sanremo impegnerebbe la nostra Maria per un bel po’ di tempo.

Sin da quando è stata confermata la notizia della presenza di Maria come co-conduttrice di Sanremo al fianco di Carlo Conti, subito si è pensato alle sue trasmissioni e a ciò che sarebbe successo. Cosa succederà, per esempio, a Uomini e Donne?

Le anticipazioni ufficiali di queste ore ci dicono che Maria non vuole lasciare soli i suoi telespettatori, e per questo le registrazioni del trono classico e quelle del trono over stanno proseguendo a ritmo spedito, per poter garantire la regolare messa in onda del programma anche durante le serate sanremesi, dal 7 all’11 febbraio.

Insomma, Maria ha deciso di lavorare di più e più velocemente, ma di essere presente in entrambi i programmi. Tutto bene, dunque: possiamo dormire sonni tranquilli!