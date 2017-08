Massimo Giletti abbandona la Rai: L’Arena transita a La7

Massimo Giletti ha ufficializzato il suo addio alla Rai dopo 30 anni per non abdicare alla sua dignità! Il suo programma tv L’Arena approderà su LA7. Il celebre conduttore tv Massimo Giletti ha spiegato le motivazioni della sua scelta in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Prova grande amarezza e tristezza. “Ieri, martedì, è stato inevitabile uscire dalla Rai e provare tristezza – ha confidato il conduttore tv – Anzi, molta amarezza perché Viale Mazzini è casa mia. Sono passato davanti al cavallo coperto dalle impalcature per i restauri e mi è rivenuta in mente una scena di trent’anni fa. Il mio primo appuntamento fu con Giovanni Minoli, devo a lui il mio approdo alla Rai. Era per le 11, arrivai alle 10 in giacca e cravatta. Guardai quel cavallo a lungo, appena arrivato da Torino. Ricordo benissimo i sogni, le speranze, i progetti. Non avrei mai pensato che nel 2017 mi sarei ritrovato nelle condizioni di dover lasciare quel posto così pieno di significati per me”.

Ha scelto La7 perché secondo lui è la strada giusta per dare continuità alla sua creatura televisiva, L’Arena.

Perché il programma tv è stato cancellato dai palinsesti Rai? Ecco la sua spiegazione: “Evidentemente il direttore generale – ha detto Giletti al Corriere della Sera -, che ha la piena libertà di scegliere la propria linea editoriale, ha ritenuto che il successo di un programma seguito da quattro milioni di spettatori, con oltre il 22% di share dalle 14 alle 15, non bastasse per essere riconfermato. Evidentemente L’Arena è un programma scomodo”.

La chiusura dell’Arena è stata comunicata in fretta e furia dal neo direttore generale Mario Orfeo. “Siamo arrivati alla vigilia della presentazione dei palinsesti e il nuovo direttore generale Mario Orfeo mi ha convocato in fretta e furia al settimo piano – ha raccontato Giletti – Mi trovavo con mia madre che non stava bene, non ero a Roma. Ho detto: guarda, non posso venire. Ma dentro di me ero sereno. Chi può pensare si possa chiudere un programma di tale successo? Dopodiché ho letto su Tv blog della cancellazione dal palinsesto. Era un venerdì. Ho pensato a una fake news. Ma il silenzio è stato eloquentissimo. Non addosso colpe a Mario Orfeo – ha continuato – pensavo fosse un amico ma evidentemente ci sono ruoli e situazioni che cambiano gli uomini, li inaridiscono. L’ho visto il lunedì successivo e mi ha detto: chiudo L’Arena, e basta, così ho deciso. Adducendo una scusa che mi fa sorridere: cioè che la gente, la domenica pomeriggio, deve rimanere tranquilla”.

A quanto pare la “campagna acquisti” di LA7 procede a gonfie vele!