Massimo Giletti attaccato da Luca Di Carlo per aver ospitato Jordan Jeffrey Baby

Massimo Giletti è stato duramente attaccato dall’avvocato del Diavolo, Luca Di Carlo, per aver ospitato il trapper Jordan Jeffrey Baby nel suo programma tv Non è l’Arena. Offrire questo spazio mediatico ad artisti che esaltano l’odio contro le forze dell’ordine è dannoso e controproducente.

L’avvocato dell’icona del cinema adult Ilona Staller ha dichiarato in una nota: “Potevo lasciar passare che un tipo come Achille Lauro fosse presentato al Festival di Sanremo 2018 con un testo che tutti giudicavano inneggiante alla droga (Rolls Royce), ma quando ho iniziato a vedere che col tempo si è continuato a rincorrere l’Auditel promuovendo e facendo grandi sul web dei delinquenti capaci di far nulla… allora no”.

L’avvocato e playboy sexy Luca Di Carlo ha poi aggiunto: “Jordan Jeffrey Baby ha commesso fatti gravi da non mostrare in televisione. Saltare sopra un’auto dei carabinieri è un oltraggio a chi fa rispettare la legge. Sputare contro gli agenti esalta la violenza contro le forze dell’ordine”.

Per poi proseguire: “Si chiama in studio il ragazzo e lo si presenta come ospite cantante, per poi far vedere che urina anche sui verbali della Polizia di Stato. Ma sì, portiamo in televisione la me**a umana. Potevo aspettarmi di tutto dalla televisione trash italiana, ma non da una trasmissione come Non è l’Arena e da un presentatore come Massimo Giletti, che reputo un grande conduttore. È un errore grave. Succede a tutti di fare degli errori e questa volta credo che Massimo Giletti abbia fatto un grande sbaglio”.

Di Carlo ha poi lanciato una provocazione al noto conduttore tv: “Visto che io sono famoso per essere l’avvocato dei vip, adesso chiedo di essere invitato come star della televisione e presento io un bel brano top rap, scritto col mio amico-manager Claudio Raccagni. Mi rivolgo direttamente alla Rai, a Mediaset, alle reti private di alto livello. Io ora sono un cantante e ve le suono”. Ecco il testo scritto da Luca Di Carlo e Claudio Raccagni.

Bene…ops…raga mi sto trasformando….minchia oh…arrivo io. Mi fa troppo sangue

Minchia raga ho fatto un pezzo trap che s-trap-pa la musica. Vai di lemo.

Ehi raga….iooooo

“T’inchiodo al muro”

Bella la tua figa, raga

mandala da me

tanto è tutta tette

la dà pure a me.

Oggi faccio un salto

alla brico con la ex

la spingo contro il muro

la sego in due per me

Minchia raga…mi fa troppo fuoco

Fumo tanto ed ho il cervello arrosto.

È come quando me lo sparavo a mano

e tutte quante a dire…

…”Dai che te lo succhio piano”

Sono andato in chiesa

per scappare dalla Pola,

ho trovato la suorina

me la son fatta dietro l’aiuola

Lei muta come un pesce

ma il pesce l’ha voluto

e porco…..

io sono venuto.

Io sono uno

che si mette un proiettile nel cu*o

e se ti scorreggio, ti giuro,

ci vado giù duro.

Io sono Luca

ma non sono lo stesso.

non sono Barbarossa,

ma canto lo stesso

Minchia raga… mi fa troppo fuoco

Fumo tanto ed ho il cervello arrosto.

Da Giletti vado e non sto muto

e con il grano mi ci faccio un buco.

Ti fa brivido cantare con me?

Ca**i tua… mi ci hai voluto te.

Io adesso scopo… spendo… e rigo

e se mi sparli me ne frego

Resto dove mi ci hai portato

sull’altare dei media

dove ci ho sbo**ato

Ora sono sul palco

e posso fare il duro

e come con la mia ex

ora vi inchiodo al muro.

Tieeeeeeeeee