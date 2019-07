Massimo Giletti resta a La7: confermata Non è l’Arena

Massimo Giletti non torna in Rai, ma resta a La7. Confermata la sua trasmissione Non è l’Arena, che ha registrato ottimi ascolti tv e share durante l’ultima stagione. Durante l’ultimo anno hanno fatto molto discutere e hanno riscosso grande successo di pubblico e critica lo scontro durissimo tra il sindaco Salvatore Giardina e Massimo Giletti sul tema mafia in Sicilia e con le sorelle Napoli che denunciano da anni ormai minacce e intimidazioni di stampo mafioso, l’intervista esclusiva mondiale di Jimmy Bennett nonché grande accusatore dell’attrice e regista italiana Asia Argento e la rissa al boschetto di Rogoredo dove Fabrizio Corona, attualmente in carcere, si era recato per realizzare un servizio sullo spaccio di droga.

Proprio quando ormai sembrava scontato il ritorno di Massimo Giletti in Rai, il presidente del gruppo proprietario dell’emittente La7 Urbano Cairo è riuscito a raggiungere l’accordo con il famoso e apprezzatissimo conduttore tv al termine di una lunga trattativa.

Ora il presenatore tv di Non è l’Arena di La7, Massimo Giletti, continuerà a portare avanti tante e importanti battaglie e lotte di civiltà e democrazia sulla rete di Cairo.